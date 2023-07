Alcaraz, a despejar dudas ante el resucitado Berrettini

Luego de la trabajada victoria ante el chileno Nicolás Jarry, Carlos Alcaraz se medirá el lunes en octavos de final con el italiano Matteo Berretini, quien ha regresado a la hierba que le "cambió la vida" con una eficacia renovada luego de meses de problemas físicos.

"Le dije que podía ganar el torneo si sigue jugando así (...) puede ganar a cualquiera": las palabras son de Alexander Zverev después de su eliminación en tres sets en tercera ronda, superado por la potencia del coloso italiano, que le infligió 15 'aces' (incluido el de la bola de partido) y 36 'winners'.

Berrettini, finalista en Wimbledon en 2021, pero obligado a ser baja antes de su entrada en liza el año pasado debido a un test positivo en covid, se mostró halagado. Pero inmediatamente insistió en la imposibilidad para él de lograr grandes hazañas, ya que regresa de un periodo de inactividad que no le resultó fácil de gestionar a nivel psicológico.

"Recuerdo dónde estaba antes de este torneo y no puedo pensar (en el título) por el momento", confesó.

Operado de la muñeca en marzo de 2022, cayó eliminado este año en primera ronda del Abierto de Australia ante Andy Murray y desde entonces encadenó contratiempos.

Se perdió la temporada de tierra batida debido a una lesión en el abdomen, y en su regreso en junio en la hierba de Stuttgart, perdió de entrada ante su compatriota Lorenzo Sonego.

- 'Con sangre' -

Así pues, el haber jugado en cinco días seguidos, obligado por la lluvia en Wimbledon, no le suscita la menor queja.

"Pasé muchos días llorando en mi cama porque no podía jugar. Entonces... si me hubiesen dicho hace unas semanas que jugaría cinco días seguidos en Wimbledon, habría firmado con mi sangre", reconoce.

"Hoy (por el sábado) he jugado bien, pero eso no quiere decir que voy a ganar el torneo. Aprovecho cada segundo pasado sobre las pistas y sé que el lunes me espera probablemente uno de los partidos más complicados del cuadro", afirma.

Será contra el N.1 del mundo, quien pese a que sobre hierba no se encuentra tan cómodo como sobre otras superficies, avanza con paso firme en el Grand Slam inglés.

- 'Un lugar especial' -

El joven tenista español acabó imponiéndose a Jarry el sábado tras 3h56 de dura batalla en cuatro sets, por 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 y 7-5, igualando su mejor resultado en el torneo londinense.

"Sueño con jugar la final de Wimbledon. Y será aún mejor si es contra Novak Djokovic (...) Los aficionados del deporte en general, y no sólo los del tenis, quieren ver esa final. Y yo también", proclamó Alcaraz después de su clasificación a octavos de final.

Pero antes de ese eventual último partido ante Djokovic, para tratar de privarle de un 24º título de Grand Slam de un octavo Wimbledon, deberá hacer frente a los embates de Berrettini.

Para el italiano la hierba sí es su superficie preferida (sobre ella ha ganado cuatro de sus siete títulos), y no oculta una especie de misticismo que le depara el torneo londinense.

Después de su partido contra Zverev, Berrettini sentenciaba sobre Wimbledon: "Debe de ser un lugar especial. Siento una energía que no siento en ninguna otra parte".