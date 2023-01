Al-Nassr buscaría ser los ‘galácticos árabes’

El club Al-Nassr de Arabia Saudita, es el segundo máximo ganador de la liga local en toda la historia con 9 trofeos. Esta cantidad representa la mitad de los que posee Al-Hilal, ubicado en la cima con 18. Pero, a corto plazo, planea ser la fuerza dominadora, no solo en el fútbol de su país, sino a nivel regional. Y para eso, ya está en la búsqueda de jugadores de alto nivel para armar a sus ‘galácticos’. El primero, Cristiano Ronaldo fichó a fin del año pasado, en un acuerdo que se cree que vale más de $200 millones. El contrato del jugador de 37 años lo amarra hasta junio de 2025, pero no debutaría hasta este fin de semana. El delantero portugués deberá cumplir los dos partidos de sanción que recibió en Inglaterra cuando jugaba para el Manchester United, cuando fue castigado en noviembre por haber tirado un celular a un joven hincha del Everton en un partido de la Premier League. Debutaría el sábado 14 de enero en el partido contra el Al-Shabab. Ronaldo compartirá vestuario con muchos jugadores saudíes, pero también con estrellas internacionales como el ex arquero del Arsenal y del Napoli, David Ospina; el defensor brasileño Luiz Gustavo, que se destacó durante tres temporadas en Bayern Múnich; el argentino Gonzalo Pity Martínez, ex River Plate; el camerunés Vincent Aboubakar, autor de uno de los mejores goles del Mundial de Catar, y el extremo brasileño Anderson Talisca, goleador que supo brillar en Benfica. A esto se ha rumorado la posible llegada de Sergio Ramos, Sergio Busquets y N’Golo Kanté. El Al Nassr es dirigido por el francés Rudi García.