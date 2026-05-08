África y el Arsenal, un idilio que sigue muy vivo

En el armario de la influencer keniana Nana Owiti, decenas de camisetas del Arsenal dan testimonio de su pasión por este clud de fútbol. Hace más de veinte años, cuando numerosos jugadores negros brillaban en este equipo londinense, la popularidad de los Gunners en África se disparó... y aún se mantiene.

"(Thierry) Henry me hizo enamorarme instantáneamente del Arsenal porque era muy guapo. Luego miré de nuevo y vi a Sol Campbell y su cuerpo musculado. Y de repente, a Kolo Touré... Todos esos jugadores, todos esos jugadores negros", cuenta esta treinteañera, que tiene tres millones de seguidores en las redes sociales.

La del N.14 de Thierry Henry, internacional francés de raíces antillanas (Guadalupe y Martinica), es la primera camiseta del Arsenal que entró en su colección.

Sol Campbell fue un jugador británico nacido en Londres de padres jamaicanos y Kolo Touré es marfileño.

Los orígenes de los jugadores de aquel Arsenal del pasado reciente son muy diversos.

También jugaba en él Ian Wright, otro británico de origen jamaicano. O el nigeriano Nwankwo Kanu y el togolés Emmanuel Adebayor. Incluso otros franceses como Patrick Vieira, nacido en Senegal y con ascendencia caboverdiana, o Nicolas Anelka, de sangre martiniqueña, entre otros.

"No era algo racial, sino más bien un sentimiento de pertenencia", asegura Nana Owiti.

En un encuentro con la AFP en Nairobi durante un partido del Arsenal, el zimbabuense Leslie comparte una historia similar.

"Yo tenía 12 años. El Arsenal jugaba a menudo con nueve jugadores negros de los once. Yo podía identificarme con ellos", explica.

- Identificación -

"Me gusta el Arsenal por Arsène Wenger", el técnico francés que dirigió el club más de veinte años (1996-2018), afirma. "¡Era un revolucionario, un visionario!", exclama.

"Arsène Wenger es un factor clave" en el atractivo del Arsenal en África, ya que apostó por la pluralidad y por un plantel abierto al mundo, destaca Emeka Cyriacus Onyenuforo, fundador y presidente del club de hinchas del Arsenal en Nigeria, un país donde el club es especialmente popular por la etapa de Kanu (1999-2004) en la capital británica.

Muchos piensan incluso que "el Arsenal da prioridad a los jugadores africanos" y por eso se hacen seguidores de ese equipo, confirma Akalework Amde, presidente de la asociaciones de aficionados de los Gunners en Etiopía.

El Arsenal de hace más de dos décadas es muy recordado también por sus éxitos: logró tres títulos de campeón de Inglaterra (1998, 2002, 2004) y tuvo una racha de 49 partidos sin perder en 2003-2004, lo que le valió a sus jugadores el apodo de "Los Invencibles".

En 2006 jugó por primera vez la final de la Liga de Campeones, donde perdió 2-1 ante el Barcelona. El 30 de mayo disputará ante el Paris Saint-Germain la segunda.

Aquella época dorada del Arsenal en los inicios del siglo XXI coincidía además con la expansión internacional de la Premier League y su llegada a las televisiones africanas a través de la cadena vía satélite sudafricana Supersport.

"En los años 1980, los kenianos veían el fútbol alemán porque era lo que se emitía allí. Luego en los años 1990 los partidos de la Premier League pasaron a emitirse en directo" y entonces el Arsenal destacaba por su "beautiful football", subraya Carol Radull, una periodista deportiva que se encarga ahora de una popular página en redes sociales dedicada a ese equipo.

- Presidente e hincha -

La sequía de grandes títulos del Arsenal en los últimos veinte años no agrietó nunca el amor hacia el Arsenal de Raila Odinga, uno de los artífices de la actual Constitución keniana, fallecido el año pasado.

El presidente ruandés Paul Kagame, cuyo país es patrocinador del Arsenal a través de la campaña turística "Visit Rwanda", publica de vez en cuando mensajes sobre el club en la red social X.

Si la presencia importante de jugadores negros en el plantel fue la semilla de la pasión por el Arsenal en África, "ahora se quiere al equipo por lo que es", indica Robbie Lyle, fundador de Arsenal Fan TV, un canal que se desplaza por los cinco continentes para hablar con aficionados del club.

Considera que los fans de África son "más extrovertidos" y que en ese continente es muy fácil cruzarse con alguien con la camiseta del Arsenal. Acaba de regresar de un viaje a Uganda.

Un posible primer título de campeón de Europa ilusiona especialmente también en África, pero el club de sus amores puede conquistar antes su primera Premier League en 22 años: tiene en ese torneo cinco puntos de ventaja sobre el segundo, el Manchester City, en plena recta final del campeonato.