"Afortunado" Djokovic avanza a semifinales en Abierto de Australia tras retiro de Musetti

Un Novak Djokovic "extremadamente afortunado" sobrevivió el miércoles a un enorme susto para alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, luego de que el italiano Lorenzo Musetti se retirase por lesión cuando tenía dos sets de ventaja.

Musetti, quinto cabeza de serie, ganaba el partido en Melbourne con marcador de 6-4, 6-3, 1-3 cuando renunció tras lesionarse la pierna derecha.

Fue un enorme golpe de suerte para el estelar serbio, ganador de 10 Abiertos de Australia, quien ahora deberá enfrentar al actual campeón, el italiano Jannik Sinner, o al estadounidense Ben Shelton por un cupo en la final.

Con su clasificación, Djokovic mantiene vivo su intento de alcanzar su 25º título de Grand Slam.

Pero se le ha hecho difícil conseguir esa marca con el surgimiento de Sinner y el español Carlos Alcaraz.

"Siento pena por él, era de lejos el mejor jugador, yo iba de camino a casa esta noche", reconoció Djokovic.

"Es tan desafortunado... no sé qué más decir. Él debió ser el ganador hoy, sin duda. Soy extremadamente afortunado de superar esto hoy", afirmó.

Con ello, el tenista serbio alcanza su semifinal número 54 en un Grand Slam.

Musetti requirió asistencia en su muslo derecho después de ir perdiendo en el tercer set, con movimientos limitados.

"Fue realmente doloroso", comentó el italiano de 23 años sobre el hecho de verse tan cerca de las semifinales y tener que abandonar.

"Sentí algo raro en mi pierna derecha al inicio del segundo set, pero yo estaba jugando muy, muy bien, así que seguí. Pero el dolor no dejaba de aumentar. Cuando tomé el tiempo muerto médico (con 1-2 en el tercer set) para descansar tres minutos sentado (recibió un largo masaje), al reanudar el nivel de dolor era aún más elevado y crecía", explicó el jugador que ya tuvo que abandonar el semifinales de Roland Garros ante Alcaraz el año pasado por una lesión en la misma pierna.

Este miércoles, el tenista de Carrara intentó continuar pero se vio obligado a tirar la toalla.