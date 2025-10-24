Acosta domina ensayos clasificatorios del GP de Malasia de MotoGP

El español Pedro Acosta (KTM) firmó el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Malasia de MotoGP este viernes, en el circuito de Sepang.

El piloto de 21 años, que busca su primera victoria en la categoría reina del motociclismo, superó al francés Johann Zarco (Honda-LCR) por solo 19 milésimas de segundo.

El australiano Jack Miller (Yamaha-Pramac) terminó tercero, a más de dos décimas de segundo de Acosta y Zarco.

El español Joan Mir (Honda) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha), completaron el Top 5 de esta sesión.

Los diez pilotos más rápidos certificaron su presencia directamente en la Q2, la segunda parte de la clasificación que determinará el sábado la parrilla de salida de la carrera esprint del sábado (07h00 GMT) y del Gran Premio del domingo (07h00 GMT).

El resto de pilotos deberá pasar por el repechaje (Q1), y los dos más rápidos de esa sesión avanzarán a la Q2.

Ese será el caso para el bicampeón del mundo Francesco Bagnaia (Ducati), sólamente 12º este viernes.

Vencedor sorpresa en el pasado Gran Premio de Australia, el español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) también tendrá que pasar por el repechaje, al igual que su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), que a sus 20 años se convirtió a principios de octubre en el segundo piloto más joven de la historia en ganar un Gran Premio.

Ducati anunció el jueves que el ya proclamado campeón del mundo Marc Márquez (Ducati), lesionado, se perderá lo que resta de temporada.

Su compatriota y campeón del mundo en 2024 Jorge Martín (Aprilia), también lesionado, no se recuperó a tiempo para este Gran Premio de Malasia.

-- Clasificación de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Malasia de MotoGP, el viernes en Sepang (5,543 km):

1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 1:57.559 (Q)

2. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) a 0.019 (Q)

3. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.281 (Q)

4. Joan Mir (ESP/Honda) 0.295 (Q)

5. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.309 (Q)

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.480 (Q)

7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.482 (Q)

8. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 0.496 (Q)

9. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.498 (Q)

10. Álex Rins (ESP/Yamaha) 0.558 (Q)

11. Luca Marini (ITA/Honda) 0.620

12. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.647

13. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.720

14. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.741

15. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 0.801

16. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 1.022

17. Brad Binder (RSA/KTM) 1.180

18. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 1.217

19. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 1.394

20. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 1.405

21. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 1.693

22. Michele Pirro (ITA/Ducati) 2.182

23. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 2.415