Decomisan cigarrillos y medicamentos sin registro en Calidonia

Más de 40 mil unidades de cigarrillos y medicamentos no autorizados para la venta, fueron decomisados en un operativo de salud pública realizado por el equipo de la Región Metropolitana de Salud, Saneamiento Ambiental y la Policía Municipal en el área de Calidonia.

El decomiso de los cigarrillos se realizó porque incumplían con la Ley 13 del 24 de enero de 2008, entre las cuales destacaron que no contaban con las advertencias sanitarias, el producto estuvo expuesto a la vista del público, con venta al detalle y no cumplieron con los pictogramas, además, entre otras deficiencias encontradas fueron productos sin registros sanitarios y medicamentos como antibióticos, información del Ministerio de Salud.

Las autoridades regionales de salud hicieron un llamado a los empresarios, emprendedores, dueños de establecimientos entre otros, que cumplan con la normativa del Ministerio de Salud, para evitar ser sancionados afectando su economía.