Cultura

Viera Algandona, la voz cultural detrás del Miss Latinoamérica

Cortesía | Vierushka Algandona ha desarrollado una carrera trabajando para campañas internacionales y desfiles de moda en Colombia, Aruba, St. Marteen, Alemania, México y Bielorrusia.
ML | Final del certamen.
Maribel Salomón
11 de noviembre de 2025

La modelo, gestora cultural, abogada, relacionista pública y actual directora del Miss Latinoamérica Internacional, Vierushka Algandona, conocida como Viera, nos cuenta que su trabajo es posible gracias a la pasión que siente por los proyectos y las personas que confían en ella.

Además, afirma que integrar tantas facetas en su carrera “solo ocurre cuando se trata de algo que amas o de alguien a quien quieres apoyar”, y que su compromiso con la cultura latinoamericana ha sido el motor que sostiene todo lo que hace.

Algandona recuerda que el turismo cultural es también un objetivo clave de la organización. Por ello, la experiencia dentro de esta edición del Miss Latinoamérica incluyó recorridos con familiares, amigos y delegaciones, quienes pudieron disfrutar gastronomía, tradiciones y espacios emblemáticos. “No es solo un evento; es un movimiento que impulsa economía, identidad y orgullo”, afirma.

Finalmente, adelanta que Miss Latinoamérica Internacional evalúa realizar su aniversario quince fuera de Panamá. Países como El Salvador y Estados Unidos ya están en conversaciones como posibles sedes. “Es un sueño que nos ilusiona mucho. Sería una forma de seguir expandiendo esta plataforma que nació con vocación regional y hoy ya es global”, concluye.

Fusionando culturas

ml | Este año, el Miss Latinoamérica 2025 alcanzó un nuevo nivel tras llevarse a cabo desde el Parlamento Latinoamericano. “Fue un reto ambicioso, pero logramos vernos imponentes, con un equipo pequeño, de mucha experiencia, y sobre todo lleno de pasión”, dijo. La directora también habló del proyecto “Origen Panamá”, que reunirá iniciativas dedicadas a sectores infantiles, emprendedores, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Crónica de vida

Ha conquistado pasarelas, pantallas y producción de eventos. Cuenta con una maestría en gerencia y otra en derecho procesal.

Es directora general de la agencia ‘VYA Productions’ y embajadora Cultural en Colonia - Alemania.

Este año fue reconocida como productora cultural en el evento Alta Costura Global.

Creadora del proyecto para capacitación de mipymes Reactiva-T Panamá.

