Viene cantante de Backstreet Boys

El tour “Remixed” del cantante estadounidense Nick Carter podría ser la antesala de una gira de la banda Backstreet Boys por Latinoamérica, una región que han visitado en dos ocasiones, en 2001 y en 2011.

Esta semana, la emisora Antena 8 confirmó que este nuevo recorrido del solista tendrá una parada en Panamá el 20 de marzo, para que la fanaticada pueda cantar a todo pulmón éxitos como “As long as you love me”, “The call”, “Everybody”, “Show me the meaning of being lonely”, entre otros grandes temas de BSB y parte de su repertorio.

Carter, quien ha tenido dos años muy difíciles, tras las acusaciones de agresión sexual y muerte de dos hermanos, se levanta con una gira que iniciará en el próximo 29 de febrero en Santiago de Chile y con la cual recorrerá Argentina, Colombia, Perú, Honduras, El Salvador, cerrando en Panamá.

Continuará en mayo en India el 17 y terminará en Singapur, el 29.

Antena 8 informó que pronto darán detalles del precio de los boletos, dónde comprar y en qué lugar será el show.