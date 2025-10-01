Un “skincare” para las pieles del trópico

La empresaria panameña Yolanda Shenkin ha revolucionado el mercado de la belleza con el lanzamiento de Heliconia, la primera línea de cuidado de la piel diseñada para las exigencias del clima tropical.

Tras experimentar en su propia piel las deficiencias de los productos tradicionales, formulados en su mayoría para climas fríos o secos, Shenkin notó que las texturas cremosas se convertían en “máscaras sofocantes” bajo la constante humedad y el calor. “Los trópicos no son solo un lugar, son una condición que exige su propia ciencia de la belleza,” afirmó.

Su marca debuta con una colección inicial que incluye el Face Toner, una fórmula que combina el poder antioxidante del té verde y el jengibre para equilibrar la piel sin resecar; el Sensuous Body Oil, un aceite corporal ligero y un Scrub de Café Arábico y Menta para limpiar y revitalizar.