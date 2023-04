Un museo con los trajes más icónicos de Sandra Sandoval

E.Ortega | En 40 años de vida artística Sandra Sandoval ha lucido de todo sobre las tarimas. Trajes con lentejuelas, jumpsuits, tops de todos los colores y faldas que han dejado a más de uno sin aliento.

Hoy, los armarios se les han quedado cortos y es que ha perdido la cuenta de los que tiene acumulados. “De que hay trajes, hay trajes, pero no hago nada por conservarlos... Los voy colocando en cartuchos y mandando pa’ Chitré, pa’ Monagrillo. El día que eso se saque, no sé qué va a salir de ahí, si cucarachas, gusanos, no sé. Son incontables”, reveló la artista entre risas.

Muchos fueron diseñados por ella y otros por su mamá, Lole, cuando esta aún podía pasar tiempo en la máquina de coser.

No obstante, confesó que su idea es que sus hijos un día abran un museo con sus prendas más icónicas. “Me gustaría que, cuando ya no me encuentre en este mundo, los cojan y exhiban. Aunque los zapatos no, porque esos se me desbaratan”.

La intérprete de la “Buena muchacha” se alista para celebrar su cumpleaños en el “Sandra Fest 50+3”, este 15 de abril.