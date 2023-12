“Tumbadores”, la cinta panameña de amor y crimen

Crímenes, lazos familiares, traiciones y redenciones se conjugan en “Tumbadores”, la película de ficción que llegará a las salas de cine en Panamá el próximo 4 de enero.

María Isabel Burnes dirige esta entrega, en la que se ha capturado la cruda realidad de los involucrados en el narcotráfico y las organizaciones delincuenciales.

“Hay gente que me ha preguntado por qué escogí este tema si no es tan bonito ni positivo, pero yo considero que no por eso deja de existir; no podemos taparlo con un dedo, en el cine es también importante mostrarlo y claro que en esta película hemos incluido un mensaje”, cuenta Burnes, quien también destaca la gran interpretación de Mari Gaby Sealy, como Manuela, personaje con el que han retratado el rol de la mujer en dichos mundos.

“Tumbadores”, financiada por Fondo Cine 2020, Ibermedia y otros patrocinadores, fue rodada en distintos escenarios entre Panamá y Colón.

Para Burnes, es importante que con esta cinta el público reconozca que hay talento en el país y buenas historias por contar. “Es algo diferente con una trama algo oscura, pero entretenida. La idea es que la vean y la disfruten”.

Esta producción también será el debut del reguesero Tachi como actor, una experiencia a la que se refiere como “gratificante”.

El intérprete de “Guetto Serenata” expresa que: “Esta vivencia me la disfruté al 100%, al lado de los profesionales en el ámbito y es que en realidad me ayudaron a sacar mi mejor versión para el proyecto. Yo creo que esta cinta es necesaria, pues tenemos que romper tabúes, la doble moral y empezar a hablar de lo que se vive aquí y afuera; además, a los panameños nos gustan estas tramas”.

Mariel García Spooner, productora, afirma que para la realización de “Tumbadores” se hizo un estudio de la escena musical panameña “underground”, para así conocer a los talentos y lo que podían aportar.

García Spooner no descarta la inclusión de la película en distintos festivales internacionales, tal como ha pasado con sus trabajos anteriores.

El colombiano Fernando Solórzano, los panameños Chamaco, Dany Yash y Moyra Brunette también son parte del cast.

La película cuenta con un tema original del mismo nombre, interpretado por Sealy y Siho Villalobos; está disponible en plataformas.