Tribaldos sigue rescatando la historia

La investigadora Wendy Tribaldos volvió a escudriñar en el pasado, para rescatar los episodios poco contados de los españoles en Panamá dentro de su nuevo libro, “Una historia compartida. España en la construcción del canal de Panamá”.

La obra, que estará disponible al público en diciembre 2023, le tomó a la autora cuatro años de investigación, comisionados por la Fundación NosaTerra.

“Fue un proceso muy interesante que empezó en plena pandemia, a través de una solicitud que hizo el presidente de la fundación Ricardo Gago; la verdad es que yo no conocía mucho al respecto, pero dije: ‘Vamos a ver qué tal’. Fue una investigación fabulosa porque me llevó a la Biblioteca del Congreso y a diversas universidades en Estados Unidos. Incluso, se me permitió trabajar con la renombrada archivista Susana Cabezas, como mi coinvestigadora”, precisó Tribaldos.

“Una historia compartida. España en la construcción del canal de Panamá” consta de dos tomos, el primero compila lo histórico y el otro distintos testimonios que, según la autora, provocarán “sacar el pañuelo” por su emotividad.

Tribaldos añadió que “la intención es revelar cosas que poco se conocen de una historia poco narrada. Normalmente pensamos en otras nacionales a la hora de construir esta vía interoceánica, pero resulta que los españoles fueron el segundo grupo mayoritario que trabajó en las obras canaleras durante el siglo 20. Hay mucha información nueva, que dejará a la gente con la boca abierta; se trata de un aporte muy interesante a la historiografía panameña”.

Esta obra podrá adquirirse a través de la Fundación NosaTerra.