$!Tratamientos estéticos, ¿qué buscan los hombres?

Yo acudo a que me hagan limpiezas faciales porque, como frecuentemente soy maquillado para el noticiero, necesito cuidar el rostro; me cuesta llevar eso en casa. Lo que nunca me pondría son los hilos tensores, les tengo terror.

Me aplican mi propio plasma para activar el colágeno y que tanto la piel, como el cabello, se vean saludables. La gente sí reacciona, me dicen ‘Wao, tienes 46 años y no se nota’ y aunque mi autoestima no depende de cómo me veo, sí me siento mejor.