Táctica contra depredadores

Un estudio realizado por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Florida Museum of Natural History, University of Florida, University of Colorado, Boulder, y University of Texas at Austin reveló que las banderillas rojas de insecto matador (Anisoscelis alipes), son una señal para las aves que indican que los matadores no son una opción apetecible o segura.

Sin embargo, las banderillas trabajan en conjunto con otros aspectos de la apariencia del insecto para reforzar este mensaje, lo que sugiere que forman parte de una estrategia compleja de defensa, que probablemente ha evolucionado a lo largo del tiempo para proteger a estos insectos de ser devorados por las aves.

La información se logró, según investigadores, tras sujetar las banderillas rojas de las patas de grillos en los alrededores de un pintoresco pueblo de Gamboa, a orillas del Canal de Panamá, para observar cómo reaccionaban las aves a ellos.

Los depredadores seleccionados fueron los momotos, aves de gran tamaño con plumajes llamativos, colas largas y una visión aguda.

El experimento reveló que los ataques de los depredadores no se dirigían principalmente hacia las banderillas en las patas traseras, lo que desacreditó la hipótesis de que se utilizaran para desviar la atención.

Sin embargo, los resultados sí respaldaron la teoría de la defensa química. Los grillos sin banderillas eran el blanco de los ataques consistentemente, mientras, aquellos con banderillas recibían menos ataques.

Por otro lado, los insectos matadores eran evitados activamente, independientemente de si tenían las banderillas o no, lo que sugiere que estos accesorios coloridos son solo un elemento de su estrategia de defensa.

Para reforzar su hallazgo de que los matadores son presas desagradables, los investigadores ofrecieron grillos e insectos matadores a polluelos inexpertos que nunca los habían visto antes.

Una vez más, observaron que los insectos matadores, ya sea con o sin sus banderillas, parecían advertir a los polluelos que se mantuvieran alejados; sin embargo, los polluelos que los atacaban mostraban claramente su desagrado, sacudiendo la cabeza y evitando probarlos nuevamente. En contraste, los grillos eran capturados y consumidos con entusiasmo.