“Ta Malo es un álbum que lleva mucha verdad por delante”: Silvestre Dangond

El cantante de vallenato Silvestre Dangond lanzó su nuevo álbum “Ta Malo”.

“Ta Malo es un álbum que lleva mucha verdad por delante. Ya lo había anunciado, que quería grabar un álbum así, pero acuérdate que un álbum no lo hacen los arreglos, sino las canciones”, dijo el músico colombiano en entrevista con Notistarz.

Dangond, en alianza con la compañía de entretenimiento Loud And Live, realizará la gira “Ta Malo USA Tour” a partir del 12 de abril de 2024 en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Después de 11 meses de ausencia, esto marca el regreso del guajiro que grabó su primer trabajo discográfico en 2002, titulado “Tanto Para Ti”.

Su gira lo llevará devuelta a la ciudad de Valledupar, la capital mundial del Vallenato.

A la pregunta de Notistarz ¿Por qué escogió Valledupar para su regreso a los escenarios?, el carismático y sonriente Silvestre Dangond respondió:

“Siempre es en el Valle. Tú te imaginas mi regreso al escenario que no sea Valledupar. Yo ni me lo quiero imaginar. Es más, ni me lo imagino. Solamente con pensarlo, me quita tranquilidad, me da estrés esa vaina solo con pensarlo”.

El artsita también reveló que: “He creído que la oportunidad que me da la industria, la vida y el destino de poder grabar es para poder expresar lo que estoy pasando en ese momento. Todos mis álbumes expresan la verdad de mí, siempre expresan lo que estoy pasando o lo que estoy haciendo, siempre. No hay un álbum que no me describa”.

Admitió que le es difícil componer una canción, pero cuando logra hacerlo es para él “un regalo de Dios”.

El disco llega con 15 canciones, algunas de ellas compuestas por el ganador del Latin Grammy, así como de Fabián Corrales, Rafael Manjarréz, Melkis Suárez, Wilfrido Castillo, Everardo Armenta, Iván Calderón, Emilio Sierra y José López Cachete, solo por citar algunos.