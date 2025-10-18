Sugey lanza su carrera solista con el sencillo “Anestesiada”

La multifacética artista colombiana Sugey Torres estrena “Anestesiada”, primer sencillo de lo que será su álbum estreno, ostentando nuevamente la suavidad de una voz única y revelando al mundo su visión artística.

Fusionando sus raíces musicales con un sonido contemporáneo y global, “Anestesiada” marca un debut íntimo y auténtico que define una nueva etapa en su carrera.

“Anestesiada” nació en un momento en el que el dolor era tan profundo que terminó volviéndose silencio. Habla de ese vacío que deja una ruptura, cuando el cuerpo sigue, pero el alma queda suspendida. Es mi manera de transformar la tristeza en arte, de aceptar que a veces el corazón también necesita descansar para volver a sentir”, afirmó Sugey.

Con más de 15 años de experiencia como bailarina, cantante y actriz, Sugey aporta versatilidad y una presencia escénica inigualable a cada canción.

Desde protagonizar los videos de Carlos Vives hasta prestar su voz a Luisa Madrigal en “Encanto”, la película de Disney nominada al Oscar, Sugey combina el estrellato con el arte, la elegancia con lo popular. Perfilándose como una nueva figura de la música en Colombia y Latinoamérica, la artista estará iniciando una nutrida promoción por Colombia y Estados Unidos.

El sencillo está en el mercado acompañado de un video musical oficial dirigido por Nicolás Caballero, quien ha hecho video para otros artistas reconocidos como Aterciopelados, Carlos Vives, Esteman, Telebit, y hasta el Festival Estéreo Picnic.

El video de “Anestesiada” es una metáfora visual del duelo. Bogotá se convierte en un reflejo emocional: una ciudad en la que llueve sin parar, como si acompañase la tormenta interior de una mujer anestesiada por el dolor. Entre luces frías, silencio y nostalgia, se muestra la quietud emocional de quien flota entre la tristeza y la calma que llega después del desgarro.

En esta pieza jugamos con la inteligencia artificial como un puente entre la cinematografía tradicional y la tecnología contemporánea, explorando nuevas formas de narrar la emoción desde la imagen. El resultado es un viaje visual que combina realismo poético con innovación digital de la mano del director Nicolás Caballero”, expresó la artista.

El reciente lanzamiento es el primer corte de lo que será su álbum debut bajo Dynamo Productions, sello fundado por el reconocido cantautor argentino Noel Schajris, integrante del icónico dúo Sin Bandera. El espíritu del disco tiene toques de soul y R&B y será lanzado en 2026 bajo el título de “Sugey”.

“Sugey es mi primer álbum y el retrato más honesto de mi proceso emocional. Es un viaje desde el duelo hasta la sanación, desde el amor roto hasta el reencuentro conmigo misma. Cada canción es una etapa: el dolor, la reflexión, el renacer y, finalmente, el perdón. Musicalmente exploro mi identidad entre el R&B, el pop y el afrobeat, con matices de la música colombiana que me conecta con mis raíces”, concluyó.

Producido por Charlie Triana y César Ávila, el álbum verá la luz en la primera mitad del año próximo. Completan el equipo técnico los galardonados ingenieros de sonido Daniel “Vago” Galindo en mezcla y Jett Galindo en mastering, además de la participación del legendario Bernardo Ossa, uno de los productores colombianos más importantes de la historia.