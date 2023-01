Shakira ya facturó millones de dólares por su nueva canción junto a Bizzarrap

México (Notistarz).- La cantante colombiana Shakira confirmó que su frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” no solo es parte de la letra de una canción, pues ya se hizo de varios millones de dólares por el tema que realizó al lado de Bizarrap y en el cual le hace directos señalamientos a Gerard Piqué, su ex pareja.

Desde el pasado 11 de enero se puede escuchar la “Session 53” del productor argentino al lado de la colombiana, tema en el cual sacó todo su sentir tras darse a conocer que el padre de sus dos hijos ya tenía una relación con Clara Chía Martí, una joven estudiante de relaciones públicas. La canción ya acumula 126 millones de visitas tan solo en YouTube en cinco días.

Sumando los millones de reproducciones que acumula en otras plataformas musicales como Deezer, Spotify, Tidal, etc., la artista ya se hizo de más de 22 millones de dólares, de acuerdo con la información obtenida de varios portales, aunado además a los millones de dólares que ya hizo con “Te felicito” y “Monotonía”.

De acuerdo con las cifras arrojadas por el sitio Marca, Tidal paga 0.01284 dólares por reproducción. Apple da 0.01 dólares, mientras que Amazon otorga 0.00402 dólares. Spotify paga entre 0.003 y 0.005 dólares por reproducción, mientras que la plataforma de YouTube 0.00069 dólares por visualización.

Shakira tiene más 55 millones de oyentes mensuales en Spotify, convirtiéndose en la artista número 22 en ser más escuchada, mientras que Bizarrap cuenta con poco más de 35 millones de oyentes al mes, siendo el artista número 79 de lo más escuchado en la plataforma.