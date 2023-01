Shakira rompe récords en YouTube con su sesión de Bizarrap

La cantante colombiana Shakira se apunta un nuevo récord en su carrera al colocarse en el primer lugar en Tendencias globales de YouTube con la canción que grabó al lado del productor argentino Bizarrap.

Este 11 de enero la intérprete y el productor anunciaron la salida de un nuevo tema, la sesión 53 del exitoso argentino, misma que estuvo llena de referencias a la ex pareja de Shakira, Gerard Piqué y a la nueva relación que empezó tras destaparse su infidelidad con Clara Chía Martí.

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, es parte de las estrofas de la canción.

A menos de un día de su lanzamiento, la canción ya supera los 36 millones de reproducciones en YouTube, y se posiciona en el lugar número 1 de Tendencias a Nivel Global, además de colocarse como favorita en varios países de América Latina y España. Este tema se suma a otros que suponen, están dedicados a su ex pareja como “Monotonía” y “Te felicito”.

La salida de esta canción contó además con la aprobación y apoyo de otras celebridades de la música como Alejandro Sanz, La India, Lali, Sherlyn y hasta Maya Nazor, quien fuera pareja del rapero Santa Fe Klan.

Para esta Session, Bizarrap trabajó con el audio particular de sus sintetizadores y junto a Shakira buscaron un espíritu vinculado a los años 80 con sonidos característicos que también se pueden ver en detalles del videoclip, se indicó en un comunicado de prensa.