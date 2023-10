Se viraliza video de mujer que toca partes íntimas a Maluma tras concierto en Nueva York

El video donde aparece una chica tocándole los genitales a Maluma, después del megaconcierto que ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York, se viralizó en todas las redes sociales.

El clip muestra el momento en el que ocurrió el acoso a la super estrella de la música urbana, cuando Maluma estaba saludando de cerca a sus seguidores. Una extendió su brazo y agarró las partes íntimas del colombiano.

El cantante reaccionó incomodo ante la actitud de la mujer y siguió saludando a los miles de seguidores que disfrutaron del concierto, uno de los sueños de Maluma.

Posteriormente, el artista se alejó del lugar sin hacer caso a nadie y con una sonrisa que reflejaba nerviosismo y sobre todo su incredulidad ante lo que acababa de vivir.

Maluma no ha hecho ningún comentario al incidente en su gira por Estados Unidos a través de sus redes sociales, en donde escribió en las últimas horas: “EL MADISON SQUARE GARDEN SE VISTIÓ TRICOLOR ANOCHE. ¡Me levanté con una sonrisa que me durará toda una vida! GRACIAS NEW YORK, GRACIAS LATINOSSSS, esto apenas comienza. #DonJuan”.