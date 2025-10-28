Rosalía presenta “Berghain”, primer adelanto de su nuevo álbum “LUX”

La cantante y compositora española Rosalía presentó “Berghain”, un nuevo sencillo y videoclip que anticipa el lanzamiento de su álbum LUX que saldrá al mercado el 7 de noviembre bajo el sello Columbia Records.

La pieza, cantada en alemán, español e inglés, es una ambiciosa composición orquestal que marca el segundo movimiento del disco y cuenta con la colaboración de Björk e Yves Tumor, consolidando a Rosalía como una de las voces más innovadoras y transversales de la música global.

El videoclip ha sido producido por Canadá y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía, conocido por dirigir «Malamente», «TKN« y »Pienso En Tu Mirá».

Rodado en Varsovia, Polonia, el video sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto. Al final, la protagonista encuentra consuelo y sanación a través de su espiritualidad.

LUX cuenta con Rosalía como productora ejecutiva, ha sido grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres y participan Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza e Yves Tumor. Las ediciones en CD y vinilo incluyen tres temas exclusivos, que invitan a los oyentes a experimentar el álbum en su forma más inmersiva.