$!Reto: transparencia pesquera

El próximo viernes, 3 de marzo, representantes de la Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI) se reunirán con funcionarios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) para presentarles los resultados de la evaluación Taking Stock: Panamá, sobre comunicación de la gestión pesquera.

La doctora Valeria Merino, presidenta del Consejo Directivo Internacional de FiTI, explicó que este estudio se basa en un estándar internacional de lo que debe hacerse público, relacionado al sector. El mismo no busca “castigar” a los gobiernos, sino colaborar en la mejora de la toma de decisiones en cuanto a la administración sostenible de los recursos marinos.

“Queremos invitar al gobierno panameño a unirse voluntariamente a la iniciativa, saber su reacción a este informe que se ha hecho para establecer una línea de base para que de allí pueda hacer un plan sobre cómo se mejora lo que se está publicando. Esperamos tener una respuesta positiva”, detalló Merino.

Resultados de Panamá

Tras la evaluación, los agentes de FiTI encontraron que Panamá tiene un desempeño “modesto” en cuanto a la transparencia pesquera.

“De los 39 indicadores que hemos examinado, el 40% no están disponibles. Hay evidencia de que esta información existe, pero no se encuentra de forma accesible; un 20% está completo, fácil de encontrar y actualizado; el otro 20% también está disponible, pero con otros niveles de calidad ya que no están actualizados o no son fáciles de encontrar y cerca de un 10% de la información está disponible, pero de forma parcial y a veces desactualizada o no fácil de encontrar”, explicó el coordinador regional del organismo Nicolás Rovegno.

Recalcó, además, que una pequeña proporción de la información no se está produciendo en este momento, pues se encuentra en formato físico que falta procesar y digitalizar, para luego publicar.

“Consideramos que esta iniciativa es realmente importante y debe ser algo global, porque los océanos no conocen fronteras. La situación en Panamá puede mejorar; para la pesca sostenible necesitamos data científica”, dijo Magdalena Velásquez de MarViva.