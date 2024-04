Según registros de la Caja de Seguro Social, 2277 personas reciben tratamiento de Hemodiálisis y 520 pacientes por Diálisis Peritoneal en sus 15 unidades de diálisis, en las máquinas para extraer las toxinas y el exceso de agua de la sangre.

“La media de edad está alrededor de 55 años. La población que se realiza hemodiálisis en Panamá es en la gran mayoría varones. Aunque, es una enfermedad renal que se presenta a cualquier edad, por lo que también existen desde pacientes pediátricos hasta adultos mayores de 75 años, pero en menor proporción”, explica la Dra. Karen Courville, Coordinadora Nacional de Diálisis, CSS.

La especialista manifiesta que la atención que se brinda es ambulatoria, es decir, que acuden desde sus hogares a realizarse el tratamiento tres veces a la semana.

“Saltarse la diálisis puede hacer que se eleven las sustancias de desecho y si el paciente no orina, se acumulará el líquido si el paciente no hace una restricción adecuada. Los pacientes tienen diferentes prescripciones de tratamiento, dependiendo de la necesidad. Lo ideal es que no se salten sus citas, porque la limpieza de la sangre depende de estos tratamientos”, recalca.

“Existen enfermedades crónicas no transmisibles como la Hipertensión, la Diabetes, la Obesidad, y otras dolencias, como las inmunológicas, enfermedades hereditarias, infecciones virales, obstrucciones de las vías urinarias y las malformaciones congénitas, que pueden producir daño permanente e irreversible de los riñones. La mayoría de estas enfermedades son prevenibles o con un buen seguimiento pueden controlarse, por lo que es importante el autocuidado, la prevención y la atención continua para evitar el daño irreparable a los riñones”, detalla Courville.

Síntomas

En cuanto a los síntomas de una persona con enfermedad renal, la doctora destaca que inicialmente son pocos, debido a que, en la mayoría de los casos, la evolución es muy lenta. “Es por esto que es importante realizar un control anual cuando tenemos más de 40 años, y así se podría identificar la elevación temprana de los marcadores renales, como la creatinina en sangre o la presencia de proteínas en orina. A medida que la enfermedad avanza, entonces se presentan algunos síntomas inespecíficos, como debilidad, pérdida del apetito, náuseas y disminución de la hemoglobina o anemia”, sostiene la médico.