Profesor desplazado retoma clases en escuela de Gaza convertida en albergue

Instaló las sillas, repartió las pizarras y comenzó la clase de preguntando cómo se dice "amo Palestina en inglés". En el patio de una escuela convertida en campo de desplazados en la Franja de Gaza, Tareq al-Ennabi quiere dar a sus alumnos una sensación de normalidad.

El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, donde dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes. Entre los muertos hubo más de 300 militares.

Al día siguiente, un domingo, primer día de la semana en la Franja de Gaza, los niños palestinos no fueron a la escuela debido a los devastadores bombardeos de represalia lanzados por Israel.

Las escuelas fueron convertidas en improvisados albergues para los miles de desplazados o fueron abandonadas por profesores y alumnos que debieron marcharse.

El profesor Ennabi, un licenciado en literatura inglesa de 25 años, abandonó su escuela -al Hourriya, o libertad en árabe, administrada por la ONU- en la ciudad de Gaza, asediada por los tanques israelíes en el momento crítico de los combates.

Tras 48 días de bombardeos, más de 15.000 muertos, entre ellos casi 6.000 menores, según el gobierno de Hamás, y más de 1,7 millones de desplazados, el profesor decidió, en el primer día de tregua, el 24 de noviembre, que los niños desplazados de Rafah volvieran a clases.

- Dormir en la escuela -

En las aulas, familias duermen en colchones tirados bajo los pupitres. En los pasillos, otros se apiñan en un intento de protegerse del frío cortante.

Sin embargo, al comenzar el día, en el patio, Ennabi da una clase a unos 40 niños y niñas de todos los niveles de primaria. El material -tizas, esponjas y pizarras- se ha comprado con pequeñas donaciones recogidas entre los desplazados.

De barba negra bien recortada, vaqueros y jersey beige, el profesor supervisa los esfuerzos de los alumnos para escribir "yo amo a Palestina" en árabe e inglés.

Layan de 10 años, escribe cuidadosamente todas las letras. La niña interrumpe brevemente para contar su historia: "nos fuimos de la ciudad de Gaza porque el ocupante (Israel) bombardeó nuestra casa, así que ahora dormimos en la escuela", relata la menor, envuelta en un abrigo gris decorado con mariposas.

"El tío Tareq nos enseña inglés. Cuando sea mayor me gustaría ser profesora de ingles", dice alegremente.

Safa, por su parte, intenta otra frase: "my name is Safa", bajo la mirada del profesor.

- Hablarle "al mundo" -

Para él, enseñar inglés en plena guerra es un acto militante.

Primero, dice a AFP, "devolvemos la sonrisa a los niños y les permitimos encontrar sus cuadernos". Además, "les ayudamos a hablar inglés para que puedan hacerse oír en el mundo".

Por el momento, enseña a 40 alumnos por la mañana y 40 por la tarde, pero dice esperar atraer a otros colegas voluntarios a su causa.

En la Franja de Gaza, un pequeño territorio sobrepoblado y asolado por la pobreza, 81,5% de los habitantes son pobres y 46,6% están sin empleo. Además, cerca de la mitad de los habitantes tienen menos de 15 años, según la ONU.

Pero después de 17 años de bloqueo israelí y repetidas guerras que han destruido muchas escuelas, estos niños y adolescentes carecen de aulas.

Ya en tiempos de paz, la ONU administraba más de 180 escuelas con horarios complicados: en algunos centros, las clases se dividen en tres turnos, cada uno de los cuales atiende a niños de niveles diferentes para que todos puedan tener unas pocas horas de enseñanza por día.

En la guerra actual, según el gobierno de Hamás, 266 escuelas han quedado parcialmente destruidas y 67 completamente inutilizables.