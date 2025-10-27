$!Parejas dicen sí al amor

El amor volvió a ser protagonista en el Tribunal Electoral de Panamá, donde 39 parejas decidieron formalizar su unión civil en un acto que simboliza compromiso, esperanza y la construcción de un proyecto de vida en común.

Más allá de la ceremonia, cada pareja trajo consigo historias únicas: desde relaciones de años que finalmente se consolidan, hasta parejas que aprovecharon esta ocasión para celebrar su vínculo frente a familiares y amigos.

El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, al dirigir unas palabras a los recién casados, recordó que el matrimonio es mucho más que una formalidad legal: es un compromiso diario basado en el respeto, la fidelidad y la construcción conjunta de la vida en pareja.

Además, el magistrado agregó que el verdadero significado del evento va más allá de los documentos: es una oportunidad para celebrar el amor, compartir historias y motivar a otros a reconocer su compromiso con la pareja.

Las historias contadas por las parejas reflejaron la diversidad de experiencias: algunas se conocieron desde la adolescencia, otras superaron largas distancias antes de decidir casarse, y varias coincidieron en que este acto representa un símbolo de estabilidad y esperanza para sus familias.

Otras parejas con más años de convivencia como lo es David Martínez y Dalia Caicedo, de La Chorrera, compartieron consejos y mensajes de fe y esperanza para la juventud. “Hace 23 años la conocí. Dios sabe por qué no cruzamos caminos antes, pero llegó el momento justo. Ella fue mi apoyo en tiempos difíciles, y con amor y la presencia de Dios todo se logra”, expresó el esposo David Martínez.

Estas ceremonias realizadas en la ciudad de Panamá representan unión, familia y el valor de formalizar el compromiso entre dos personas que desean construir un futuro juntos. Es un espacio donde la legalidad se encuentra con la emoción y la celebración del amor.