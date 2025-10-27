Cultura

Parejas dicen sí al amor

El matrimonio se convirtió en un recuerdo inolvidable, donde los abrazos, las risas y las fotos capturaron la emoción

L.GIL | Pareja sellaron su amor por lo civil en la boda masiva realizada por el Tribunal Electoral.
ML | Boda Civil en el TE.
ML | Jafeth Zurita y Yesenia Gómez.
ML | Edwin Almanza y Saray Delgado.
L.GIL | Presentación oficial de las parejas frente al magistrado.
L.GIL | Los 39 enamorados que participaron en la boda masiva.
Maribel Salomón
27 de octubre de 2025

El amor volvió a ser protagonista en el Tribunal Electoral de Panamá, donde 39 parejas decidieron formalizar su unión civil en un acto que simboliza compromiso, esperanza y la construcción de un proyecto de vida en común.

Más allá de la ceremonia, cada pareja trajo consigo historias únicas: desde relaciones de años que finalmente se consolidan, hasta parejas que aprovecharon esta ocasión para celebrar su vínculo frente a familiares y amigos.

El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, al dirigir unas palabras a los recién casados, recordó que el matrimonio es mucho más que una formalidad legal: es un compromiso diario basado en el respeto, la fidelidad y la construcción conjunta de la vida en pareja.

Además, el magistrado agregó que el verdadero significado del evento va más allá de los documentos: es una oportunidad para celebrar el amor, compartir historias y motivar a otros a reconocer su compromiso con la pareja.

Las historias contadas por las parejas reflejaron la diversidad de experiencias: algunas se conocieron desde la adolescencia, otras superaron largas distancias antes de decidir casarse, y varias coincidieron en que este acto representa un símbolo de estabilidad y esperanza para sus familias.

Otras parejas con más años de convivencia como lo es David Martínez y Dalia Caicedo, de La Chorrera, compartieron consejos y mensajes de fe y esperanza para la juventud. “Hace 23 años la conocí. Dios sabe por qué no cruzamos caminos antes, pero llegó el momento justo. Ella fue mi apoyo en tiempos difíciles, y con amor y la presencia de Dios todo se logra”, expresó el esposo David Martínez.

Estas ceremonias realizadas en la ciudad de Panamá representan unión, familia y el valor de formalizar el compromiso entre dos personas que desean construir un futuro juntos. Es un espacio donde la legalidad se encuentra con la emoción y la celebración del amor.

Pasos y requisitos para las parejas

ml | Las parejas deben cumplir con los requisitos legales establecidos, entre ellos, certificados de soltería, copias de cédulas, testigos y exámenes de buena salud. Para los extranjeros, se solicitan documentos equivalentes de su país de origen y pasaportes vigentes.

20 años de fidelidad y respeto

ml | Desde Tocumen, Yesenia Gómez y Jafeth Zurita tienen 20 años juntos y tres hijos. Ambos destacaron que han pasado por batallas juntos pero siempre saliendo adelante. “Un matrimonio es de gente valiente”, dijo la esposa.

”En el amor hay que atreverse”

ml | Saray Delgado y Edwin Almanza es una pareja joven con un año de conocerse en la universidad, donde primero fueron amigos y después se enamoraron. Entre palabras llenas de cariño el esposo añadió que en la relación es importante mantener la sonrisa para no aburrirse.

El matrimonio civil que emite la entidad del Tribunal Electoral es totalmente gratuito para los ciudadanos.
