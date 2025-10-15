Panamá danza en el ‘Prisma’

Hasta el 18 de octubre, Panamá latirá al compás de la danza contemporánea con la decimocuarta edición de Prisma Festival Internacional de Danza Contemporánea, que celebra más de una década conectando culturas a través del movimiento. Durante doce días, el país es escenario de más de 60 actividades entre funciones, clases maestras, laboratorios, presentaciones en espacios públicos y diversos encuentros con la comunidad.

Más de 60 artistas de Alemania, Canadá, Chipre, Costa Rica, España, Francia, Irlanda, México, Panamá, Polonia y República del Congo presentan sus obras que fusionan innovación, diversidad y una marcada presencia femenina en la creación coreográfica.

El festival llena de movimiento a Panamá con funciones en escenarios como el Teatro Nacional y el Ateneo de Ciudad del Saber, además de presentaciones gratuitas en el Biomuseo, la Fundación Espacio Creativo y el Metro de Panamá.

La programación también incluye encuentros especiales diseñados para impactar a un sinnúmero de estudiantes, diversas proyecciones, conversatorios y un espacio único para conectar el movimiento y la palabra a través del laboratorio “Escribir la Danza”, que será dictado por Joaquim Noguero Riba.