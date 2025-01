Nuevo capítulo de la batalla del príncipe Enrique contra los tabloides

El príncipe Enrique se enfrenta desde este martes en un juicio a los tabloides del News Group Newspapers (NGN), a los que acusa de prácticas ilegales para acceder a su privacidad, entre 1996 y 2011, lo que la editorial niega.

El hijo menor del rey Carlos III, de 40 años, en un juicio que podría durar varias semanas, acusa entre otras cosas a News of the World, que dejó de publicarse en 2011, y a The Sun, de utilizar detectives para obtener información sobre su vida privada.

Enrique, duque de Sussex, que vive con su familia en California, en Estados Unidos, desde hace cinco años, y que adujo como una de las razones de la mudanza huir del acoso mediático, será llamado a declarar en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, en Londres.

El juicio contra NGN, del magnate australiano Rupert Murdoch, tiene además como demandante a Tom Watson, que tenía un puesto de responsabilidad en el gobernante Partido Laborista y que ahora ocupa un escaño en la Cámara de los Lores.

Ambos acusan a los tabloides de utilizar técnicas ilegales de recopilación de noticias sobre ellos hace más de una década, y de que los ejecutivos de NGN lo encubrieron borrando correos electrónicos.

La editorial rechaza acusaciones

NGN rechaza estas acusaciones, calificándolas de “falsas” e “infundadas”.

En el juicio, la compañía llamará a “varios testigos, incluidos expertos en tecnología, abogados y altos funcionarios (de la compañía) para refutar la denuncia”, dijo un portavoz de NGN.

El príncipe Enrique logró una gran victoria contra la prensa sensacionalista en 2023 al obtener la condena del editor del Daily Mirror por artículos resultantes del hackeo telefónico.

Cuando testificó en 2023 contra Mirror Group Newspapers (MGN), editor del Daily Mirror, se convirtió en el primer miembro de la familia real en declarar en un juicio en más de cien años.

El juez Timothy Fancourt, que también interviene en el juicio contra NGN de Murdoch, falló en aquella ocasión a su favor.

El magistrado explicó que el hackeo telefónico de las celebridades era “una práctica muy extendida” en MGN a finales de la década de 1990.

El proceso que se inicia el martes ante el Tribunal Superior de Londres no se refiere a las escuchas telefónicas, ya que Fancourt consideró que el plazo para actuar sobre este punto había pasado.

La prensa británica se vio sacudida a finales de la década de 2000 por la revelación de varios escándalos de escuchas telefónicas ilegales.

El grupo de Rupert Murdoch se disculpó por las prácticas ilegales en el News of the World, que había cerrado apresuradamente en 2011, pero rechazó la existencia de acciones similares en el The Sun y negó cualquier intento de encubrir el escándalo.

Acuerdos extrajudiciales

Desde entonces, unos 1.300 demandantes han llegado a acuerdos extrajudiciales con este grupo de medios.

Según los medios británicos, NGN ha pagado alrededor de 1.000 millones de libras (unos 1.200 millones de euros), evitando cualquier juicio hasta ahora.

El hermano mayor de Enrique, y heredero al trono, el príncipe Guillermo, se encuentra entre los que han optado por este tipo de acuerdos en los últimos años, igual que el actor Hugh Grant.

Este último explicó que una demanda le habría costado 10 millones de libras (12,2 millones de dólares) en costos legales, incluso si hubiera ganado.

Además de las varias demandas judiciales que ha presentado en los último años contra estos medios por conseguir información de manera ilegal, el príncipe reprocha a esos periódicos haber maltratado a su esposa Meghan Markle, lo que contribuyó a la salida en 2020 de la pareja a Estados Unidos.

También los considera culpables de la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico en 1997 en París, cuando era perseguida por paparazzis.