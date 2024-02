Motiff junto a Tito Nieves estrena “Bochinchero”, una salsa vibrante y contagiosa

El cantautor, productor y DJ venezolano Motiff presenta el tema “Bochinchero”, una vibrante salsa junto al puertorriqueño Tito Nieves.

Esta pieza con arreglos musicales y compuesta por el ganador del Latin Grammy Motiff, quien ha revitalizado la salsa como precursor del movimiento de Salsa de Ahora, cautivará a los amantes de la salsa con su potente mensaje alegre, festivo y ritmos contagiosos.

“Hay leyendas que esperas algún día conocer por su grandeza, y cuando las conoces, se vuelven aún más impresionantes. Tito es indudablemente una de esas leyendas. Le estoy profundamente agradecido por su cariño y apoyo a nuestro proyecto, contribuyendo así a fortalecer la cultura salsera”, afirmó Motiff.

La melodía tiene un pegajoso estribillo que no deja duda para crear el ambiente festivo: “Llegó el fin de semana... a mí me sirve un ron... la calle a mí me llama... me gusta el vacilón... salgo de madrugada... hasta que salga el sol... que suene la campana... que repique el tambor”.

Motiff es un artista que siempre ha elegido la música tropical, y la salsa especialmente, como su vehículo principal de expresión artística, mientras que Tito Nieves, es conocido como “el Pavarotti de la salsa”.

Ambos han colocado cada uno su personalidad artística e inigualable talento, dando como resultado una impecable producción musical de “Bochinchero” a ritmo de salsa.

El video de “Bochinchero” dirigido por Guillermo Figueredo y Lordshots, muestra la realidad de lo que fue la producción de la canción, con una mezcla de imágenes en blanco y negro de las sesiones de voces de Tito Nieves y Motiff, así como las percusiones, teclados y metales que se fueron grabando por separado de Motiff.

Motiff, de padre percusionista en La Billo’s Caracas Boys, y con las influencias de Héctor Lavoe, La Fania, Celia Cruz, Tito Puente, y Oscar De León, entre otros, lanzó el año pasado el sencillo “Salsa de Ahora”.

Este es un proyecto en el que participan Luis Figueroa, Jonathan Moly, Nesty, Ronald Borjas y Jimmy Rodríguez, destinado a amplificar las voces de la nueva generación de salseros, buscando allanar nuevos caminos dentro de la salsa, y crear alianzas entre sus exponentes más jóvenes.