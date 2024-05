Mohammad Rasoulof, que huyó de Irán, presentará en Cannes su película a concurso por la Palma

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof, que huyó de su país tras ser condenado a cinco años de cárcel y a recibir latigazos, presentará en persona en Cannes su película "The seed of the sacred fig", informaron el martes los organizadores.

La película concursa por la Palma de Oro y su proyección está prevista el viernes, en la víspera de la entrega de premios.

"El Festival de Cannes se complace en confirmar que Mohammad Rasoulof estará presente para presentar su última película", explicó un comunicado del delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

"Estamos especialmente conmovidos de darle la bienvenida aquí", añadió el texto.

"Regresará por primera vez desde 2017, cuando ganó el premio Una Cierta Mirada por su película 'Un hombre íntegro'", recordó.

"Queremos así reafirmar el apoyo del Festival de Cannes a todos los artistas que, en el mundo, sufren violencia y represalias en la expresión de su arte. El Festival sigue y seguirá siendo siempre su refugio", concluyó.

- Un viaje "agotador" y "peligroso" -

Rasoulof anunció la semana pasada que había salido del país de forma clandestina, a pie, un viaje que calificó de "agotador" y "peligroso".

El cineasta es autor de una cinematografía independiente y rodada de forma artesanal, siempre a espaldas de la vigilancia del régimen de los ayatolás.

El director pudo salir pero en Irán se quedaron colaboradores que habían contribuido a hacer posible "The seed of the sacred fig" ("La semilla del higo sagrado", título provisional en español).

Rasoulof tenía prohibido abandonar Irán desde 2017. Ese año se le fue retirado el pasaporte.

Entre julio de 2022 y febrero de 2023 estuvo encarcelado, y salió de prisión solo gracias a una amnistía general acordada a miles de personas tras las grandes manifestaciones prodemocracia que sacudieron el país.

Poco después de su puesta en libertad se le comunicó que iba a ser juzgado de nuevo a causa de su película "La vida de los demás", que ganó el Oso de Oro en Berlín.

Esa película es un alegato contra la pena de muerte, ampliamente aplicada por el régimen iraní.

Tomó la decisión de escapar hace un mes, reveló Rasoulof, que está en un lugar secreto de Europa.

"La libertad de expresión debe ser defendida con voz fuerte y clara", había pedido Rasoulof en su comunicado hace una semana.

El rodaje de "The seed of the sacred fig" se hizo en secreto, preservando en lo posible la identidad de los actores.

Algunos pudieron salir del país una vez terminado el filme, otros están bajo presión de los servicios de inteligencia.

Rasoulof ha presentado tres películas en Cannes, "Goodbye" en 2011, "Manuscripts don't burn" en 2013 y "Un hombre íntegro" (2017).

"The seed of the sacred fig" cuenta la historia de un juez iraní que cae en la paranoia y empieza a sospechar de su propia esposa e hijas durante las protestas prodemocracia, según el resumen de la película distribuido por el certamen.

- Dos comedias a concurso -

La alfombra roja de Cannes acogió este martes la llama olímpica, a menos de 100 días del gran evento deportivo en París.

La antorcha llegó procedente del puerto de Marsella, donde había desembarcado a principios de mes de un buque del siglo XIX, proveniente de Grecia.

La jugadora de baloncesto francesa Iliana Rupert sostuvo la llama mientras sonaba la conocida melodía de la película "Carros de Fuego" (1981) y otras canciones de estilo deportivo.

Y en cuanto a la competición oficial, el estadounidense Sean Baker presentó "Anora", una comedia de humor negro sobre una una bailarina de estriptis que se enamora del chico equivocado.

En una época de denuncia de la violencia sexual en el mundo del espectáculo, Baker consiguió que el público se regocijara con esta cinta de tono ligero sobre el mundo de la prostitución y las mafias rusas en Estados Unidos, sin entrar nunca en la violencia gratuita.

También se estrenó otra comedia, "Marcello mio", del francés Christophe Honoré, un homenaje que rinde la actriz Chiara Mastroianni a su padre.

Chiara adopta la identidad de esa leyenda del cine italiano, para consternación de su familia o diversión de sus amigos.