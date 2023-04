Moda con alma panameña

Jochebec Arjona es un antes y un después en la industria de la moda nativa, sus piezas disruptivas presentan a la cultura guna de un modo único, profundo y a la vez moderno, sin perder su esencia.

En mayo de 2023 volverá a redefinir técnicas lanzando una nueva colección ejecutiva con molas de seda, algo nunca antes realizado.

“Será una propuesta monocromática, muy conservadora, muy elegante, de colores mate y cero brillo, que pretendemos sea de exportación”, adelantó.

Arjona se dijo en un punto importante de su carrera en el que se aventura, además, con una línea de calzados y tenis, también inspirados en su legado ancestral. Para este proyecto se ha aliado con una firma ecuatoriana. “Ya tenemos nuestros primeros resultados en estilos que me encantan, como los botines, zapatillas altas y zapatos de tacones cómodos, hechos en molas antiguas”, comentó.

En puerta también está su línea luxury, de la que prometió sorpresas.

Chaquetas, vestidos de baño, pashminas, gabardinas, pantalones, blusas y carteras, no hay prenda en la que esta artista no experimente, sin pensar en tabúes. “A veces me cuestionan con ‘¿Por qué haces gabardinas si en nuestro país no hace frío’, entonces me pregunto ¿por qué me quieren limitar? Yo diseño para mujeres exitosas y ellas siempre están en movimiento, hoy están en Panamá y mañana en Europa”.

Impacto social

Detrás de estos diseños de alta gama, llenos de historia y tradición, está un gran equipo de artesanas oriundas de la Comarca Guna Yala que trabajan hombro a hombro con Arjona.

Muchas, según la diseñadora, han podido cambiar su calidad de vida al trabajar con sus manos y ofrecer al mundo el arte que solo ellas saben hacer. “Mi intención es empoderarlas, porque ellas deben saber el valor que tienen y cómo han crecido... Algunas, al inicio, eran de extrema pobreza y ahora cuentan con un lugar digno para vivir. Por esto me siento orgullosa de mi proyecto”.

Madres solteras, ancianas y casadas, que suelen ser rechazadas en el ámbito laboral, tienen hoy un lugar en Jochebec Design.

Arjona confesó que su sueño a largo plazo es crear tendencias nativas latinoamericanas con fusiones de todos los países.