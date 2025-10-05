Cultura

Ministra de Cultura lanza programa para fortalecer comunidades

05 de octubre de 2025

El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama y la Secretaría Nacional de Metas, dio inicio en la Ciudad de Las Artes al programa nacional “Latidos del Barrio”, que combina formación artística y liderazgo comunitario como herramientas de transformación social.

El programa incluye un taller de formación de formadores, dirigido a líderes comunitarios de El Chorrillo, San Felipe, Calidonia, Santa Ana, San Joaquín y Ciudad Esperanza, que se extenderá hasta enero de 2026. También contempla talleres artísticos para niños durante los sábados de octubre, con clases de pintura, música, danza y teatro.

“Hoy sembramos juntos una semilla para transformar nuestros barrios. Con el liderazgo de ustedes y la participación de nuestras niñas y niños, Latidos del Barrio será un corazón que late con fuerza en cada comunidad”, expresó la Ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

La iniciativa busca crear espacios seguros y participativos donde el arte, la cultura y el deporte fortalezcan la identidad, la convivencia y el tejido social en las comunidades.

Cultura
programa
Maruja Herrera
Ciudad de Panamá
