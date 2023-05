Mike Bahía completa la trilogía con su álbum “Contigo”

El cantautor colombiano Mike Bahía estrena el álbum “Contigo”, que completa la trilogía que inició en el 2019 con “Navegante” y que incluye los sencillos “La Falta”, “El Egoísmo”, “De Qué Manera” y “Mi Pecadito” feat. Greeicy, así como el último sencillo “Corazón”.

“Contigo”, es el nombre del álbum del cual se desprende el sencillo “Corazón”, una historia de amor que duele al mejor estilo del cantautor colombiano.

El artista colombiano explicó que “Contigo”, es en realidad justo lo que dice. “He hecho este disco Contigo, con quien me está escuchando... Todo lo que existe, lo que he hecho a lo largo de mi carrera, lo he hecho con gente maravillosa; no lo he hecho solo”.

“Desde la composición, la creación de las canciones, la mezcla, los músicos, la promoción, los fans... Es una energía que se transmite. Esto no se hace solo”, reiteró.

Dijo que tenía “que representar y llevar la inercia de la ola, pero al final, esto es algo que se contagia a un equipo de mucha gente que me da energía, que le da energía y que da vida a este proyecto. Por eso me encanta”.

Junto a Mike, en la guitarra aparece el compositor del momento: Keityn, que con Mike y el colectivo La Creme, produjo y compuso el álbum completo.

Son 12 temas en donde el cantautor colombiano asegura que fue feliz haciendo música que le salía del corazón, como todo lo que ha hecho siempre. Este álbum es un recorrido por los sonidos preferidos del artista oriundo de la sur-occidental ciudad de Cali, Colombia.

Esta es la tercera y última parte de la trilogía que comenzó con “Navegando”, continúo con “Contento” y termina con “Contigo”.

El nuevo album también incluye los sencillos previamente lanzados “La Falta”, un poderoso tema lanzado con la estrella regional mexicana Carin León.

“El Egoísmo” junto a Keityn y Dekko; “De Qué Manera”, la canción de salsa con la que Bahía rinde homenaje a su ciudad natal de Cali, Colombia.

Además, esta “Mi Pecadito” con Greeicy, la canción con la que experimenta los sonidos sensuales de la bachata, fusionando el género con los vibrantes ritmos tropicales que han llegado a definir su trabajo a lo largo de los años.

Navegando Contento Contigo, es la frase que completa el momento musical por el que pasa el cantautor colombiano.

Esta producción llega después del éxito de Amantes Tour: Kai, la gira por Estados Unidos que realizó con Greeicy, así como el lanzamiento de sus cuatro sencillos que han sumado millones de reproducciones en las diferentes plataformas.

El álbum es una producción y co-escritura del dos veces nominado al Grammy y cuatro veces nominado al Grammy Latino Keityn, el hombre que recientemente llevó a Karol G y Shakira a la cima de las listas musicales.