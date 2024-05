$!Más que una fecha

En mayo, Mes de la Etnia Negra, se recuerda y revalora la historia del país que ha sido construida por este grupo desde el periodo de la conquista.

Un calendario que incluye conversatorios, talleres, exhibiciones y espacios artísticos se ha puesto en marcha con este objetivo, conforme a Krishna Camarena Surgeon, directora general de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (SENADAP).

“Más allá de la música, la indumentaria y la comida, es un mes para profundizar sobre los hechos trascendentales y los aportes de las comunidades. La mayoría de nuestros eventos son de entrada gratuita, porque lo que queremos es que todos participen”, agrega.

Hoy, según Camarena Surgeon, es importante recalcar que las costumbres afro están presentes, pero no de un modo consciente. “Tal vez no hay la claridad de dónde vienen, cómo y por qué. Por eso el mes es un buen momento para reforzar el conocimiento, los orígenes, significados y simbología. Tenemos que fomentar la sensibilización y el aprendizaje para tener una sociedad mucho más inclusiva y fortalecida en la no discriminación”.

Cultura y gastronomía

En la música, las palabras y el propio carácter de los panameños se ven reflejada la herencia de negritud, de acuerdo a la directora de Senadap.

Por otro lado, en la gastronomía el legado es evidente con platos muy gustados como el saus y el plantintá.

“Muchas comidas llegaron del Caribe, fueron asimiladas y, de alguna forma, apropiadas por el nativo panameño”, comenta Arcelio Hartley, presidente de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano (SAMAAP).

De acuerdo con Hartley, una gran diáspora del Caribe llegó a mediados del siglo 19 para propulsar el desarrollo, trabajando en bananeras, la construcción del ferrocarril, el Canal y otras obras.

Según el censo de 2023, el 31,7% de los 4,2 millones de habitantes en Panamá se considera afrodescendiente.