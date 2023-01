¡Maestros de la fotografía!

Ciudades cosmopolitas, naturaleza, hechos noticiosos y gente en su estado más auténtico inspiran a fotógrafos panameños, cuyas obras han alcanzado el reconocimiento internacional.

Essdras Suárez, ganador de dos Premios Pulitzer y el Robert F. Kennedy de Estados Unidos, es uno de ellos. Con su cámara ha recorrido el mundo y documentado desde tragedias, hasta impresionantes sitios salvajes.

“Cuando haces un trabajo de fotografía no piensas en que vas a ganar premios, sino en realizarlo de la mejor manera posible, porque es lo que te apasiona. Yo no sé otra forma de hacer las cosas, pues siempre quiero que las fotos sean las más interesantes, llamativas y que cuenten la mejor historia”, dijo el también fotorreportero.

Lo extraordinario

Con su estilo documental, Tito Herrera ha logrado colocar sus retratos en El New York Times, la revista TIME, Warner Brothers Discovery y National Geographic.

Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y un autodidacta en la fotografía, con importantes pasos por el diario La Prensa. “Me interesa mostrar cosas que la gente no conoce o que subestima a diario, tratar de mostrar lo ordinario de manera extraordinaria, interesante. Mis escenarios favoritos son todos los que tengan personas, no importa la nacionalidad, religión, idioma, estrato social, etc. Si hay gente, ahí quiero estar”, comentó.

Docencia y creatividad

En 2009, con 17 años, Liz Pinto fundó su propio negocio de fotografía y desde entonces su trabajo se ha caracterizado por evocar fantasía del modo más creativo.

Es, además, un fenómeno en las redes sociales que ha logrado captar a los talentos emergentes con su academia “The Click Academy”. Su ojo, especialmente para las bodas, la ha convertido en el sueño de toda pareja enamorada. Sobre su versatilidad, la artista reveló que “siempre he considerado que el mundo puede ser nuestro estudio de fotos, si así lo deseamos y trabajamos por ello”.

José Ángel Murillo es otro pionero de la fotografía en Panamá. Con estudios y trayectoria en Europa, volvió a su patria para enseñar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Sirvió como corresponsal para Associated Press, Sygma News y France Presse.