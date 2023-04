Madison Anderson todavía está incrédula tras ganar “La casa de los famosos 3”

La ex-reina de belleza puertorriqueña Madison Anderson se coronó como la ganadora de la tercera edición de “La casa de los famosos” de Telemundo, pese a que en un principio dudó que llegaría a la final y dijo que uno de los mejores premios que se lleva es el cariño que le demostraron en varios países.

“Tengo mucho apoyo y eso no tiene precio, tengo no solo apoyo en Puerto Rico en todo Estados Unidos y Latinoamérica y es el premio más grande que me llevo conmigo, esta experiencia, todavía no puedo creerlo”, expresó la Miss Universo Puerto Rico 2019 en entrevista con Notistarz.

La final de este reality se realizó el pasado 24 de abril y desde entonces la ex-reina de belleza no ha parado, por lo que no pudo ver en el momento las muestras de cariño que los fans le expresaban y la cantidad de gente que logró congregar para apoyarla, además de que todavía no asimila todo lo que está pasando.

“Yo jamás pensé que me iba a quedar o pasar de la segunda semana en esa casa y no pensé llegar tan lejos; dije que sí por la oportunidad, porque yo perdí muchas oportunidades por el miedo, entonces es una buena oportunidad para que el público sepa quién soy, ver la Madison espontánea, amorosa, que es gran compañera y creo que logré eso, jamás pensé que llegaría tan lejos”, apunto.

La puertorriqueña tuvo la oportunidad de convivir con más de 15 compañeros, dedicados al mundo del entretenimiento, así que logró forjar grandes amistades: Me llevo algo lindo de mis compañeros, más Diego (Soldano), Osmel (Sousa), Pepe (Gámez) Juan (Rivera), aprendí mucho de ellos”.

La tercera temporada de “La casa de los famosos” tuvo en un principio 17 participantes, y cada semana llevaron a cabo una eliminación, aunque algunos famosos decidieron dejar la casa por voluntad propia como Juan o Monique Sánchez. Los finalistas de esta temporada fueron José Rodríguez, La Materialista, Pepe Gámez, Paty Navidad y como ganadora Madison, quien se suma a la lista de campeonas.

“Uno de mis propósitos era representar la mujer empoderada, fuerte, resistente, qué lindo saber que detrás de mi participación pude llevar el mensaje, qué lindo ser parte del legado del título de ganadoras y un privilegio”, expresó.

En la primera temporada quedó como vencedora la venezolana Alicia Machado y en la segunda Ivonne Montero.

Ahora que terminó el show y que se lleva a casa un premio de 200 mil dólares, Madison desea arrancar su carrera como cantante y encerrarse en un estudio, esa es su prioridad de momento, además de tomar clases de actuación y comenzar a trabajar contenido para su público.