Los Grammy Latinos regresan a Las Vegas con Bad Bunny a la cabeza

Los Grammy Latinos, la mayor fiesta de la música en español y portugués, están de regreso este jueves a Las Vegas, con el reguetonero Bad Bunny al frente de la premiación con doce nominaciones.

A la par de la disputa está el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso con diez nominaciones, al igual que el laureado productor y compositor mexicano Édgar Barrera.

Con su disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Benito Antonio Martínez Ocasio conquistó a la Academia Latina de la Grabación, y compite por el Álbum, Grabación y Canción del Año, los tres premios más importantes de la noche.

Bad Bunny, de 31 años, acaba de ser nominado además a las mismas tres categorías de los Grammy que se celebrarán en febrero en Los Ángeles.

El reguetonero llega imparable, luego de una taquillera residencia musical en su natal Puerto Rico y las expectativas para su esperado espectáculo del medio tiempo de la final del Super Bowl, el campeonato de la Liga de Fútbol Americano.

Este mes arrancará además su gira mundial en República Dominicana.

Pero el conejo malo tendrá que verse las caras con los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, que con su álbum “Papota” también buscan hacerse con los más importantes gramófonos de la noche.

Son las primeras nominaciones para el explosivo dúo de hip hop, que viene de abrirle varios conciertos en América Latina al rapero estadounidense Kendrick Lamar, gran favorito para los Grammys 2026.

Édgar Barrera, quien como productor y compositor ha cosechado más de 70 nominaciones en la premiación latina, disputa también Canción y Grabación del Año por su trabajo junto a Karol G en “Si antes te hubiera conocido”.

El sencillo del disco “Tropicoqueta” le dio además una nominación a mejor canción tropical a la colombiana que el año que viene abrirá la tercera noche del prestigioso festival Coachella en California.

Otra estrella que llega pisando fuerte es la brasileña Liniker, quien en 2022 se convirtió en la primera artista transgénero en llevarse un Grammy Latino.

Su exitoso álbum “Caju” le valió siete nominaciones, incluyendo las tres principales de la noche.

El álbum del año estará disputado además por Alejandro Sanz, Carín León, Gloria Estefan, Joaquina, Rauw Alejandro, Vicente García y Natalia Lafourcade, otra gran favorita para esta noche con ocho nominaciones.

El legado de Raphael

Los Grammy Latinos vuelven al MGM Grand Garden Arena luego de un intervalo de dos años por España y Miami.

La antesala a la premiación fue el tradicional homenaje a la Persona del Año que en esta ocasión recayó en el español Raphael.

El artista de 82 años, conocido por su teatral puesta en escena y su voz gruesa, fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación por sus más de seis décadas de carrera con un emotivo tributo la noche del miércoles también en Las Vegas.

Su legado “forma parte de nuestra historia”, dijo la española Rozalén.

Figuras como Enrique Bunbury, Marco Antonio Solís, Fito Páez y Susana Baca aterrizaron en la ciudad del pecado para cantarle al Ruiseñor de Linares, así como las voces emergentes Elena Rose e Iván Cornejo, entre otros, en una muestra de cómo el español influenció generaciones y ritmos.

La fiesta continuará este jueves con las esperadas actuaciones de Bad Bunny, Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso.

Están previstas además las actuaciones de Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y el Grupo Frontera, entre otros.

Los Grammy Latinos comenzarán a las 17H00 de Las Vegas (01H00 GMT).