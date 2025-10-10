Las lágrimas del príncipe Guillermo en un video sobre la prevención del suicidio

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la familia real británica difundió un video este viernes en el que se ve al príncipe Guillermo muy emocionado al hablar con una mujer sobre el suicidio de su esposo.

Ampliamente difundido en la prensa británica y en las redes sociales, el video muestra al príncipe hablando con una mujer, Rhian Mannings, cuyo marido se quitó la vida cinco días después de la muerte repentina de su hijo de un año, en 2012.

Recibido por la viuda en su domicilio, el heredero al trono le pregunta qué le diría a su esposo si pudiera.

“Me gustaría sentarlo a mi lado y preguntarle por qué no vino a mí a hablarme”, responde la madre de dos adolescentes al príncipe de Gales.

“Se ha perdido mucha alegría, y habríamos estado bien. Y creo que eso es lo más difícil, que habríamos estado bien”, añade.

Guillermo, muy emocionado, mira hacia otro lado y contiene las lágrimas, llevando una mano a su boca.

En ese momento, la señora le pregunta si está bien.

“Lo siento, es difícil hacer estas preguntas”, responde el príncipe, a lo que la viuda le recuerda que él también ha conocido el duelo familiar, en referencia a la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997.

La difusión del video coincide con el lanzamiento, por parte de Guillermo y su esposa Catalina, de una fundación de prevención del suicidio, financiada por los príncipes de Gales con un millón de libras (1,33 millones de dólares), según un comunicado del Palacio de Kensington.