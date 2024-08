La música que movió a los demócratas en su convención nacional en Chicago

La música jugó un papel clave y se convirtió en toda una herramienta narrativa esta semana en la Convención Nacional Demócrata celebrada en Chicago para oficializar la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos.

El martes, el United Center se volvió escenario de una verdadera fiesta cuando los delegados regionales que debían nominar a Harris anunciaron su voto al ritmo de las canciones más representativas de sus estados.

"Born in the USA" (Bruce Springsteen) para Nueva Jersey; "Empire State of Mind" (Jay Z y Alicia Keys) para Nueva York; "Sweet Home Alabama" (Lynyrd Skynyrd) para Alabama; o "Lose Yourself" (Eminem) para Michigan, entre otros himnos de la música estadounidense.

Para California, la tierra natal de Harris, sonó un popurrí que homenajeó la riqueza del hip hop del estado con "California Love" (Tupac Shakur), "The Next Episode (Dr. Dre, Snoop Dogg, Nate Dogg), "Alright" y "Not Like Us" (Kendrick Lamar).

Pero la gran sorpresa fue la presentación en vivo del rapero Lil Jon, quien anunció la votación de Georgia antes de cantar una mezcla de "Turn Down for What" y "Get Low", que enloqueció la arena de los Chicago Bulls.

- "Higher Ground" -

Otras estrellas de la semana fueron Stevie Wonder, quien entonó "Higher Ground" tras un breve discurso en el que le pidió a los estadounidenses unirse y "escoger el coraje en vez de la complacencia".

Por su parte, John Legend rindió un tributo al fallecido Prince con una versión de "Let's Go Crazy" junto a la cantante Sheila E.

La gran fiesta de los demócratas en Chicago también le dio un gran peso en su selección musical al country, redefiniendo un género popular considerado conservador en Estados Unidos.

La entonación del himno de Estados Unidos, importante momento en los grandes eventos del país, estuvo a cargo del trío texano The Chicks, que lo interpretó a capela.

Conocidas por sus populares "Goodbye Earl" y "Wide Open Spaces", las integrantes del grupo se dieron a conocer en los años 2000 cuando se manifestaban contra el entonces presidente, George W. Bush, y la guerra en Irak.

Este jueves, además, Pink ofreció junto a su hija una minimalista interpretación de "What About Us".

Para decepción de varios presentes que incluso fueron vestidos al estilo vaquero en un guiño a su disco "Cowboy Carter", Beyoncé fue la gran ausente de la noche.

Su presencia fue altamente especulada en las redes sociales debido, en parte, a que la diva de Texas le cedió su potente éxito "Freedom" a Harris.

La canción, que se ha convertido en un himno de la campaña, fue reproducida varias veces durante la noche.