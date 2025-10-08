La hermana de Dolly Parton dice que su salud no está “tan grave” tras pedir oraciones

La hermana de Dolly Parton dijo el martes que el estado de salud de la estrella del country estadounidense no es “tan grave”, luego de haber perdido a sus fans que recen por la cantante.

Parton, de 79 años, retrasó la semana pasada sus próximos conciertos en Las Vegas debido a “problemas de salud” que no especificó, y reveló que se sometería a múltiples procedimientos médicos.

“Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly”, escribió Freida Parton en Facebook. “Muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido bien últimamente (...). Y vengo a pedirles a quienes la aman en todo el mundo que recen conmigo”.

Sin embargo, varias horas después dijo en otra publicación que “no era su intención asustar a nadie ni hacer que pareciera tan grave”.

“No era más que una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor. Gracias a todos por animarla. Su amor realmente marca la diferencia”, matizó.

Parton tenía previsto realizar seis conciertos en diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas. Las presentaciones fueron pospuestas para septiembre de 2026.

“Como muchos saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos”, publicó la leyenda del country en redes sociales el 28 de septiembre.

La intérprete de éxitos como “Jolene” no perdió, sin embargo, su característico humor: “¡Debe ser hora de mi revisión médica de los 160.000 kilómetros, aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!”.

“Ahora, hablando en serio, dada esta situación no voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quieren ver”, anunció.

“Y no se preocupen de que me retire porque todavía Dios no ha dicho nada sobre parar”, comentó a sus millones de seguidores.

Según medios locales, la cantante también canceló su participación en noviembre en los Premios de los Gobernadores, considerados los Óscar honorarios.

Parton se convirtió en una gran estrella en la década de 1970 con sencillos como “Coat of Many Colors”, seguidos de éxitos como “I Will Always Love You”, que versionó Whitney Houston, y “9 to 5”.