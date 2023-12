La estrella pop Taylor Swift, personalidad del año según revista Time

La revista Time nombró el miércoles a la estrella pop estadounidense Taylor Swift personalidad de año por su capacidad de "transcender fronteras y ser una fuente de luz" para millones de personas en el mundo, como ha demostrado con su exitosa gira mundial "The Eras Tour".

"Gran parte de lo que Swift logró en 2023 es inconmensurable. Trazó su viaje y compartió los resultados con el mundo: se comprometió a validar los sueños, sentimientos y experiencias de las personas, especialmente de las mujeres, que se sentían ignoradas y regularmente subestimadas", escribió el editor en jefe de Time, Sam Jacobs, para anunciar la selección.

La estadounidense de 33 años añade esta nueva distinción a una larga lista de éxitos y discos. En los 17 años transcurridos desde su inicio en los clubes de country de Nashville, adonde sus padres se trasladaron para darle a su hija una oportunidad en el mundo musical, Swift ha conseguido más álbumes número 1 que ninguna otra mujer en la historia. Solo este año ha conseguido tres.

Pero más allá de los éxitos, Taylor ha marcado su impronta en otros aspectos. Sobre todo en el de los derechos de autor y la propiedad de todo el proceso musical, recuperando los derechos sobre sus álbumes grabados antes de 2018, regrabándolos y apropiándose de todo el proceso de principio a fin.

Tras un problema con la venta de entradas para conciertos de su exitosa gira arremetió contra el gigante Ticketmaster, llevando a la plataforma, a menudo criticada por su posición de monopolio, a tener que dar explicaciones al Congreso estadounidense.

Desde su vida amorosa, con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, sus frecuentes salidas a los restaurantes neoyorquinos, hasta sus opiniones políticas cada vez más escuchadas entre su fiel y numeroso club de "swifties", Taylor Swift se ha convertido en un icono feminista.

"En un mundo dividido, donde demasiadas instituciones están fallando, Taylor Swift encontró la vía para trascender fronteras y ser una fuente de luz", justifica la revista, que considera que la cantante consiguió este año una especie de "fusión nuclear", en la que puso "arte y comercio juntos para liberar una energía de fuerza histórica".

- "Símbolo del cambio generacional" -

"Nadie más en el planeta puede movilizar a tanta gente tan bien", dice la revista, que considera a la artista "narradora y heroína de su propia historia".

"The Eras Tour", la gira iniciada en marzo pasado en Estados Unidos y que acaba de finalizar su parte sudamericana, tiene programados en total 145 conciertos.

Cada uno de ellos genera ganancias por USD 13 millones, lo que eleva la cifra total de la gira a unos 1.900 millones, según el sitio especializado Pollstar, un récord absoluto, que solo la reina del pop Beyoncé puede amenazar.

Hasta ahora, ningún artista o banda había superado el umbral simbólico de los mil millones de dólares.

Sus conciertos también fueron proyectados como una película en el cine, que encabezó la taquilla norteamericana el fin de semana de su estreno.

La autora de éxitos como "Shake It Off" o "All too well" sucede al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en el reconocimiento otorgado por Time.

Swift es la primera persona del año reconocida por su éxito en las artes y es "símbolo del cambio generacional". Es la cuarta persona del año nacida en el último medio siglo.

"No puedo encontrar a nadie, realmente, que haya tenido la misma trayectoria profesional que la mía", dijo Swift en 2014 cuando apareció por primera vez en la portada de Time al lanzar su quinto álbum, 1989, titulado así por su fecha de nacimiento.

"Así que cuando estoy en un lugar optimista espero que mi vida tampoco coincida con la trayectoria vital de nadie más".

Vencedora de una lista de finalistas en la que estaban los todopoderosos presidentes de Rusia y China, el rey británico Carlos III, el director ejecutivo de OpenAI, los huelguistas de Hollywood, los fiscales que inculparon a Donald Trump y hasta Barbie, el éxito taquillero de este año, Swift es una de las pocas mujeres en recibir esta distinción. Antes que ella recientemente la recibieron la excanciller alemana Angela Merkel (2015) y la activista del clima Greta Thunberg (2019).