Juez no admite amparo de garantías presentado por Ulpiano Vergara

El Juzgado Primero del Circuito Civil de Los Santos no admitió el amparo de garantías presentado por el músico panameño Ulpiano Vergara, contra la decisión alcaldicia de negarle el permiso para la realización de un homenaje al cantante, acordeonista y compositor panameño Daniel Dorindo Cárdenas, durante las festividades del Festival de la Mejorana.

“Observamos que no existe legitimación activa toda vez que el amparista no ha logrado acreditar su calidad de agraviado en el presente proceso que no faculte para la interposición de la presente demanda extraordinaria de Amparo de Garantías Constitucionales”, detalla el edicto.

La solicitud fue presentada la mañana de este jueves, 21 de septiembre, con el fin de que dejara sin efecto la revocatoria de los permisos y preservar el derecho a laborar de Vergara en la fiesta de Guararé, los días 23 y 24 de septiembre.