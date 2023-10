Juanes estrena en formato digital “Vida Cotidiana”

El cantautor colombiano Juanes, lanzó en formato digital, el álbum “Vida Cotidiana, (Deluxe Version), agregando dos canciones “Semilla” (un homenaje a sus hijos Luna, Paloma & Dante), y el nuevo tema principal “La Versión En Mi Cabeza”.

El lanzamiento en este formato se hizo después que Juanes fuera nominado a los Premios Grammy Latin en las categorías: Álbum del Año y Mejor Álbum Pop/Rock - “Vida Cotidiana”; Mejor Canción Rock - “GRIS”: Grabación del Año - Co-Productor: .”Si Tú Me Quieres” (Por Fonseca & Juan Luis Guerra).

El artista llega este 2023 a un total de 49 nominaciones en su carrera musical.

«Vida Cotidiana” es el nuevo álbum de Juanes que se lanzó este año con amplio reconocimiento por contener las letras más matizadas y personales del cantautor hasta ahora.

En el nuevo tema principal “La Versión En Mi Cabeza” la letra dice: Me llamas porque sabes / Que siempre te contesto /Sabes bien que cuando escucho tu voz / Me derrumbo / Siempre regreso, aun cuando no quiero/

La canción también demuestra el reconocido y constante apoyo que Juanes brinda a la nueva generación de artistas quien considera tienen un talento que amerita reconocimiento.

“La Versión En Mi Cabeza” fue escrita principalmente por la artista Joaquina, nominada al Latin Grammy por Mejor Artista Revelación 2023 - así como el popular tema “Ojala” es autoria de la emergente artista GALE, también nominada a Mejor Artista Revelación 2023.

Este álbum es una propuesta musical que explora preguntas y desafíos presentados en una “Vida Cotidiana” que son tanto personales como sociales, y esta canción homónima es una de las más íntimas y reflexivas emocionalmente del álbum.

La canción ha forjado una profunda conexión con los fanáticos que tienen hijos adolescentes, con agradecimientos y apreciación que aparecen en comentarios en redes sociales y lágrimas en algunos fans cuando Juanes ha interpretado recientemente la canción.