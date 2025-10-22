Juanes, el referente del rock latino más influyente del siglo XXI según Billboard y Rolling Stone

El cantautor colombiano Juanes, ha sido reconocido por Billboard y Rolling Stone como uno de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI, destacándose como el único representante del rock en un listado dominado por géneros urbanos y pop.

El álbum Un Día Normal fue incluido entre los diez discos latinos más importantes del siglo, mientras que cuatro de sus canciones figuran en el Top 100 de los últimos 25 años: “Me Enamora” (#12), “Nada Valgo Sin Tu Amor” (#41), “Fotografía” (#61) y “La Camisa Negra” (#73), consolidando su legado como compositor y voz emblemática del continente.

Además, Juanes fue destacado como uno de los diez productores latinos más influyentes, reconociendo su aporte técnico y creativo en la evolución del sonido latino global.

Este reconocimiento coincide con el 25.º aniversario de su álbum debut Fíjate Bien, marcando un hito en su trayectoria artística y reafirmando su papel como puente entre la música alternativa, la identidad colombiana y la industria internacional.

Juanes es un cantautor, guitarrista y productor colombiano que ha redefinido el rock latino desde una raíz profundamente personal y social.

Nacido en Medellín, fusionó el sonido del rock con ritmos tradicionales como el vallenato y la cumbia, creando una propuesta auténtica que lo llevó a conquistar escenarios globales.

Con más de dos décadas de trayectoria, ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y sus letras —que abordan desde el amor hasta la denuncia social— lo han convertido en una voz influyente en la música iberoamericana.

Su estilo visual sobrio, su activismo humanitario y su compromiso con la calidad artística lo consolidan como un referente cultural más allá de los géneros.