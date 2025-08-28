Jóvenes innovadores

ML | Un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) obtuvo el segundo lugar en el Hackathon Copa Airlines como parte del Rising Stars.

El equipo, integrado por los jóvenes Edwin Acevedo (Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones), Rafael Batista e Isaías Reyes (ambos de Ingeniería en Sistemas y Computación), junto con Wilfredo Cano (Ingeniería de Software), representarona Panamá en la modalidad Capture the Flag, resolviendo desafíos técnicos del mundo de la aviación usando herramientas de computación en la nube, análisis de datos e inteligencia artificial.

Durante seis horas de competencia, 20 equipos de toda Latinoamérica pusieron a prueba sus habilidades técnicas y su capacidad para colaborar bajo presión. El desempeño del equipo panameño destacó entre los participantes y reafirma el talento local en tecnología y ciencia.