Jonas Brothers lanzan su muy esperado “The álbum”

El poderoso trío Jonas Brothers, nominado al premio GRAMMY®, se presentó ayer su esperado disco de larga duración “The Album”, disponible a través de Republic Records.

“The Album” presenta una colección de 12 pistas producidas por el artista y visionario productor sónico Jon Bellion [Justin Bieber, Maroon 5, Halsey]. Desde himnos listos para el estadio hasta momentos de sincera introspección.

“The Album” encuentra a los Jonas Brothers iniciando un capítulo monumental y lanzando su oferta más audaz, brillante y más grande hasta el momento.

Entre las reseñas, es“un emocionante viaje instantáneamente nostálgico lleno de armonías, guitarras y la composición de canciones más madura e íntima de los hermanos hasta la fecha”, según Billboard; mientras UPROXX lo describió como: “su trabajo más maduro hasta la fecha, con canciones que reflejan su etapa actual de vida”.

Los Jonas Brothers allanaron el camino para “The Album” con un par de sencillos aclamados por la crítica, incluidos “ Wings “ y su éxito más reciente “ Waffle House “ (la entrada número 26 de la banda en el Billboard Hot 100 en su ilustre carrera), cinco espectáculos agotados en el Marquis Theatre de Nueva York durante su residencia en Broadway, un espectáculo con entradas agotadas en el Royal Albert Hall de Londres y actuaciones íntimas sorpresa en todo Estados Unicos y su recientemente anunciada nueva gira de estadios titulada and their The Tour, que iniciará el 12 y 13 de agosto en el Yankee Stadium.

Producido por Live Nation, The Tour presentará cinco álbumes cada noche, con nuevas fechas agregadas debido a la gran demanda, incluida una segunda noche en Boston el 16 de agosto y una segunda noche en Orlando el 16 de octubre .

Entradas ya están disponibles en JonasBrothers.com .