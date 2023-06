$!Influenza: aumentan los fallecidos y casos

La influenza o gripe vuelve a encender las alertas del Ministerio de Salud (Minsa) ante el auge de casos y fallecimientos en Panamá.

La doctora Melva Cruz, directora nacional de salud, confirmó que solo al corte de ayer, 12 de junio, aumentaron a 10 las defunciones por este virus respiratorio. De este grupo, tres eran menores de edad.

Variantes

Alfredo Moltó, médico asesor del Minsa, explicó que existen dos tipos de influenza, A y B.

“En la primera hay más variabilidad, pero los que producen mayor carga de enfermedad, sobre todo ahora que comenzó la época lluviosa, son el serotipo A H1N1, que produjo cuatro de las primeras muertes registradas, y el A H3N2”, sostuvo.

Ambas variantes serían las de mayor circulación en Panamá.

Sobre los síntomas, Moltó detalló que puede presentarse fiebre, malestar general, dolor de cabeza, secreción nasal, tos y fatiga.

Sin embargo, hizo énfasis en que hay otros virus que producen el mismo cuadro, como lo son la parainfluenza, adenovirus, rinovirus, sincicial respiratorio y Covid-19.

Moltó agregó que: “Es posible que afecte de forma más grave a aquellos con alguna enfermedad crónica (hipertensión, obesidad, enfermedad del corazón, personas con cáncer, VIH, entre otras).

Hasta hace una semana, dentro de la vigilancia epidemiológica laboratorial que hace el Minsa, se encontraron más de 300 casos positivos por virus de influenza. No obstante, resaltó el doctor Moltó, esta no suele ser la data definitiva, pues algunos son manejados como cuadros clínicos, es decir que no siempre se les comprueba mediante exámenes. “Según la gravedad de los síntomas los galenos lo etiquetan como un resfriado o síndrome gripal, si entonces deciden hacer la prueba sí pueden identificar al virus”.

Prevención

La vacuna de la influenza, que previene la enfermedad grave, es administrada en Panamá; se recomienda en especial a niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades.

Desde el Minsa aconsejan usar mascarillas en sitios de riesgo (lugares cerrados, centros comerciales, aglomeraciones), aplicar distanciamiento físico y el lavado de manos.