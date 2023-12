Hollywood, en vilo por votación de actores sobre acuerdo con estudios

Hollywood esperaba con ansia el martes el resultado de la votación de los actores para ratificar o rechazar el acuerdo logrado por su sindicato con los estudios, ante temores de que la industria vuelva a hundirse en el caos cuando aún se recupera de las huelgas que duraron meses.

La expectativa de una ratificación del acuerdo logrado por el Sindicato de los Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) enfrenta dudas -en especial por la aparente falta de garantías contra la inteligencia artificial- que en las últimas semanas han aumentado el nerviosismo por una posible, pero improbable, vuelta al paro.

La votación finalizó a las 5:00 pm de la costa oeste de Estados Unidos (01:00 GMT del miércoles), y el resultado será por mayoría simple.

Jonathan Handel, abogado del mundo del entretenimiento y analista, dijo que "una expectativa realista" es que entre el 75 y el 85% de los votos sean a favor del acuerdo.

Pero si se rechaza el acuerdo, el sindicato tendría que reabrir las conversaciones con los estudios -que pueden retirar los términos ya ofrecidos-, y, posiblemente, volver a la huelga, desconvocada el mes pasado tras 118 días de paro.

- "No ganamos nada" -

"Yo voté 'no'. Y estoy totalmente preparado para volver a la huelga. Absolutamente, cien por ciento", dijo a la AFP el actor Michael Vaccaro.

"Firmando esta cosa, no ganamos nada", agregó. "Volviendo a la huelga hay la posibilidad de lograr un poco más".

El acuerdo incluye salarios mayores, mejores bonos por papeles protagónicos en programas o películas exitosas y por primera vez contempla protecciones contra el uso de inteligencia artificial (IA) para reemplazar a los actores.

Este acuerdo fue ratificado por la directiva sindical dos días después, sin embargo no fue de forma unánime. Desde ese momento los líderes del SAG-AFTRA han llamado por diferentes medios a la aprobación urgente del acuerdo .

"Hoy es el día", dijo el jefe negociador sindical Duncan Crabtree-Ireland, en un video en redes el martes.

"Este es un gran acuerdo que vale millones con muchas victorias realmente importantes en áreas como IA, (condiciones) mínimas, ingresos de streaming", explicó. "Es un acuerdo del que realmente estoy orgulloso".

- Deficiencias -

Pero en las últimas semanas, a medida que surgieron detalles del acuerdo, comenzaron a circular temores sobre su contenido, en especial sobre la IA.

Los interpretes temen que pronto sean reemplazados totalmente por "actores" digitales generados por IA usando una composición de diversos registros de cuerpos humanos extraídos de archivos cinematográficos.

El acuerdo no contempla que los estudios no utilicen la inteligencia artificial generativa, pero tiene una cláusula para informar al sindicato cada vez que dicha tecnología se use.

En ese caso, el SAG-AFTRA tendría el derecho de negociar una compensación para los actores involucrados, aunque los críticos argumentan que sería difícil identificar quiénes son.

Los resultados de la votación se conocerán en la noche del martes.