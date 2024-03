Hollywood celebra su gran fiesta de los Óscar con "Oppenheimer" como favorita

Las estrellas de Hollywood se preparan para celebrar este domingo la gran fiesta de los Óscar con la exitosa "Oppenheimer" de Christopher Nolan como película favorita.

Protagonista junto con "Barbie" de un exitoso estreno en cines el año pasado (fenómeno apodado "Barbenheimer"), el drama épico sobre el padre de la bomba atómica es el gran favorito para llevarse el premio de la Academia a mejor película, además de otras estatuillas en la mayor noche del cine.

La combinación de un director reverenciado, un elenco impecable, éxito comercial y crítico y un tema relevante indica que "no hay ninguna razón para pronosticar otra cosa", dijo Scott Feinberg, columnista de premios de The Hollywood Reporter a AFP.

El editor de premios de Variety, Clayton Davis, cree que "Oppenheimer" es la apuesta más clara a ganarse el Óscar a mejor película desde la última entrega de "El señor de los anillos", hace dos décadas.

Debe llevarse los premios a mejor director, actor de reparto para Robert Downey Jr., y arrasar en las categorías técnicas, desde fotografía y edición, a sonido y banda sonora.

Su protagonista, Cillian Murphy, también tiene grandes chances de llevarse el Óscar a mejor actor, categoría en la que está empatado en los pronósticos con Paul Giamatti, de "Los que se quedan".

El premio a mejor guión adaptado puede ser suyo también.

"Lo tiene todo, la escala, el alcance, la relevancia", dijo un votante que pidió mantener su anonimato debido a que los miembros de la Academia son instruidos a ser discretos sobre sus elecciones.

"Este es el año de 'Oppenheimer'", dijo el votante a AFP.

Mejor actriz en suspenso

Ya el desenlace en la categoría de mejor actriz es de suspenso.

Emma Stone, quien ya tiene un Óscar por "La La Land", es considerada una de las grandes actrices de su generación. En esta edición, compite por su papel audaz e impactante en "Pobres criaturas".

Pero Lily Gladstone, de "Los asesinos de la luna", no sólo cuenta con la influencia de su director Martin Scorsese, sino también con el peso de la historia.

Puede convertirse en la primera estadounidense con raíces indígenas en ganar un Óscar como actriz.

"Gladstone estaba frente a Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, dos enormes actores, y ella fue el corazón de la película", dijo el votante anónimo.

Si las favoritas fragmentan la votación cancelándose mutuamente, "no puedes subestimar a Sandra Hüller (...) Ella es la cenicienta", añadió.

Hüller es la protagonista del drama francés "Anatomía de una caída", favorita para guión original.

"La sociedad de la nieve"

En la categoría de mejor película internacional, los pronósticos se decantan por "Zona de interés", el drama sobre el Holocausto con el cual el Reino Unido espera hacerse con el Óscar.

Le sigue de cerca la producción española "La sociedad de la nieve", que aborda los dramáticos 72 días que vivieron los jóvenes de un equipo uruguayo de rugby en los Andes en 1972 cuando su avión se estrelló y fueron dados por muertos.

Dirigida por el español J.A. Bayona, y con un elenco mayoritariamente argentino y uruguayo, la cinta llega además nominada a mejor maquillaje, rubro en el que está como favorito el legendario Kazu Hiro, a cargo de "Maestro".

Al ritmo de "Barbie"

¿Y qué pasará con "Barbie", la surreal sátira feminista lanzada el mismo fin de semana que "Oppenheimer" con más de 1.400 millones de dólares en taquilla?

Además de competir en premios técnicos como vestuario, tiene dos nominaciones en el rubro de mejor canción.

Tanto "What Was I Made For", de Billie Eilish, y la poderosa balada "I'm Just Ken", entonada por el nominado a mejor actor de reparto Ryan Gosling, sonarán en vivo en la gala del domingo.

Con Margot Robbie, quien encarnó a la famosa muñeca, nominada como productora en la categoría de mejor película, America Ferrera como mejor actriz de reparto, y Greta Gerwig en el apartado de guión, el elenco y equipo de "Barbie" debe inundar de rosa la famosa alfombra roja de los Óscar. Aunque podría dejar la gala con las manos vacías.

Da'Vine Joy Randolph ("Los que se quedan") es la favorita para llevarse el premio a la mejor actriz de reparto, mientras que la sátira racial "American Fiction" puede amargarle la fiesta a "Oppenheimer" en el rubro de guión adaptado.

Un triunfo para "20 Days In Mariupol" al mejor documental, donde también compite la chilena "La memoria infinita" de Maite Alberdi, podría traer la atención de vuelta, aunque sea de forma momentánea, a la guerra en Ucrania.

"Spider-Man: A través del Spider-Verso" domina las apuestas en mejor película animada, en la cual también compite "El niño y la garza", del maestro japonés Hayao Miyazaki.

El comediante Jimmy Kimmel regresa para conducir la ceremonia de los Óscar por cuarta vez.

Su elogiada participación el año pasado ayudó a elevar la audiencia a casi el doble de lo registrado durante la pandemia.

