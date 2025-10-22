Hermano Salvaje estrenará su álbum “Flechazos” en Panamá

El trío valenciano Hermano Salvaje, integrado por los hermanos Jaime, Carlos y Joe Revert Valls, quienes fusionan magistralmente el rock de raíces con toques modernos y electrónicos, han elegido Panamá como la sede para el lanzamiento mundial de su nuevo álbum, “Flechazos”.

El disco, que se estrenará tan solo unas horas antes de su presentación en Teatro Amador, es un trabajo conceptual que explora el amor desde una óptica profunda, abordando tanto los “flechazos” positivos de un impacto inicial, como las “grandes caídas” o el dolor reflexivo.

Este trabajo llega para consolidar a Hermano Salvaje como la nueva generación del rock español, adoptando una sonoridad moderna que la tecnología actual permite. Lo más importante de esta visita es que el show en Panamá será el primer concierto oficial de apertura del nuevo disco, un hito que la banda celebra emocionada al llevar su música por primera vez a este lado del Atlántico.

Los fans podrán escucharlos este jueves, 23 de octubre, en Teatro Amador, a las 7:00 p.m., en un concierto gratuito organizado por el Centro Cultural de España.