Gastronomía con sabor a Halloween

Con la llegada de octubre, los restaurantes de Panamá han aprovechado la temporada de Halloween para incorporar platos creativos en sus menús, convirtiéndolo en uno de los protagonistas de la gastronomía local. Estos ingredientes, versátiles y llenos de sabor, se ha convertido en tendencia, sorprendiendo a los comensales con propuestas que van desde platos salados hasta opciones dulces.

En muchos restaurantes, han utilizado la calabaza en sopas cremosas, risottos, gnocchis y purés que acompañan carnes o pescados. También se ha integrado hamburguesas, pizzas, cocteles y batidos que llevan una temática completa de Halloween durante todo este mes, donde buscan exportar textura, color y un sabor naturalmente dulce a las preparaciones. Incluso algunos chefs han explorado su lado más creativo, desarrollando postres como tartas, panqueques y brownies que destacan la dulzura de la calabaza.

La tendencia refleja no solo la búsqueda de sabores innovadores, sino también el interés de los restaurantes por ofrecer productos de temporada. Los comensales han respondido con entusiasmo, haciendo que estos platillos se conviertan en opciones muy solicitadas durante este mes de octubre.

Más allá de su sabor, están ofreciendo múltiples posibilidades para la cocina: combinan especias, hierbas y otros vegetales, y permiten que cada restaurante interprete la temporada a su manera. Esto ha generado menús coloridos y llenos de creatividad que llaman la atención del público y animan a probar algo diferente en cada visita.

Esta tendencia también refleja un interés creciente en la cocina de temporada y en la utilización de ingredientes locales frescos. Los restaurantes aprovechan octubre para experimentar con recetas que no solo destacan el sabor de la calabaza, sino que también celebran la riqueza de los productos panameños, fomentando la creatividad y ofreciendo nuevas experiencias culinarias que invitan a regresar una y otra vez.