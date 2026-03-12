Fusiona literatura y tecnología en su libro

El artista Carlos Palacci redefine la experiencia literaria con el lanzamiento de su segundo libro, “Paréntesis”, una obra que integra códigos QR para permitir a los lectores escuchar poemas narrados y musicalizados por él mismo a través de Spotify.

El libro, que estará disponible en Amazon desde el 16 de marzo, presenta una historia de amor construida a partir de versos independientes.

“Es como las abuelitas que agarran retazos de tela y tejen una manta completa; hice una historia que dejo a la duda si la viví, si la estoy viviendo o estoy esperando que suceda”, explicó el autor sobre esta pieza que aborda el romance entre un hombre joven y una mujer mayor.

Tras su exitoso paso por el reality estadounidense “Enamorándonos”, Palacci describe este proyecto como el cierre de un ciclo de introspección creativa.

Además de su incursión literaria, el polifacético creador prepara el estreno del sencillo “Celebrar es vivir”, una invitación a valorar el presente más allá de las fechas convencionales. “La canción dice que el momento es ahora; no esperemos la ocasión, la ocasión somos tú y yo”, adelantó Palacci.